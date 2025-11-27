Se encienden las alarmas por el crítico rezago del 2% en obras de aeropuertos de la Aerocivil, la alerta de la CCI

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) prendió las alertas en su tercer informe trimestral “Infraestructura A Fondo” por los preocupantes niveles de ejecución física y las ineficiencias administrativas que enfrenta la construcción y el mejoramiento de 14 aeropuertos bajo responsabilidad de la Aerocivil.
El panorama, según el gremio, deja un sabor amargo, debido a que los avances reales no se ven, pese a que sí se mueve la chequera.
El informe también revisó los 56 proyectos del Plan de Acción de la Aerocivil 2025, y encontró que, con corte al 30 de septiembre de 2025, el avance físico promedio no supera el 37%, un resultado muy por debajo de la meta programada del 52% por la misma entidad.
