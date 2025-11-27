Clientes de BBVA ahora podrán retirar dinero en tiendas D1

Los clientes de BBVA podrán realizar retiros de dinero en todos los puntos de la cadena de tiendas D1 gracias a una nueva alianza estratégica entre ambas compañías. A partir de este acuerdo, los usuarios podrán retirar efectivo utilizando su tarjeta débito BBVA en cualquiera de los establecimientos D1 a nivel nacional.
La medida aplica para clientes con cuentas de ahorro y cuentas corrientes del banco, quienes podrán disponer de su dinero de manera más cercana, práctica y rápida, sin necesidad de desplazarse hasta una oficina bancaria.
