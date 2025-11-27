Medellín reabre el diálogo sobre transformación digital: así fue Med360

La capital de Antioquia fue, una vez más, punto de encuentro para las conversaciones globales sobre el futuro digital. Esta semana se llevó a cabo Med360, una cumbre que reunió a actores clave del ecosistema de innovación para abordar un tema que atraviesa todos los sectores: cómo usar la tecnología no solo para crecer, sino para cuidar.
En palabras del alcalde Federico Gutiérrez, se trató de “una apuesta por la vida”. El evento fue impulsado por el Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR) Colombia, una iniciativa del Foro Económico Mundial con sede en Medellín, operada por Ruta N.