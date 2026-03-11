Bancos y Gobierno firman Abrigo, el nuevo acuerdo para evitar las inversiones forzosas en ola invernal

Este 11 de marzo, el Ministerio de Hacienda anunció la creación de Abrigo, una iniciativa conjunta entre el Gobierno y el sector bancario orientada a impulsar la recuperación económica de los sectores golpeados por las lluvias. Durante una rueda de prensa, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la iniciativa busca coordinar la participación del sector bancario en la respuesta económica frente a la emergencia. El acuerdo se logró tras varias conversaciones entre el Gobierno y las entidades financieras, algunas de ellas con la participación del presidente Gustavo Petro. Según el ministro, el objetivo es que el sistema financiero contribuya de manera activa a mitigar los impactos de la emergencia y a apoyar la recuperación económica de las regiones afectadas. La emergencia, explicó, se encuentra en desarrollo y tuvo una primera fase marcada por los impactos en las cuencas altas del río Sinú, principalmente en el departamento de Córdoba y zonas cercanas.

Ávila advirtió que la situación podría extenderse a otros territorios debido a la coincidencia entre el frente frío y la temporada de lluvias, lo que obliga al Estado a prepararse para nuevos impactos en distintas regiones del país. Cabe destacar que el programa Abrigo comenzará a operar de manera inmediata.

Alivios financieros para familias y productores afectados

La primera etapa del plan Abrigo contempla la implementación de alivios financieros para los hogares y productores que tienen créditos en las zonas afectadas por la emergencia. La medida busca que las familias puedan continuar cumpliendo con sus obligaciones financieras, pero bajo condiciones más favorables que tengan en cuenta las dificultades derivadas de la emergencia climática.

Créditos para reactivar la economía regional sin intereses por 12 meses

La segunda fase de la estrategia se concentrará en la reactivación económica de las zonas afectadas. El plan contempla garantizar una masa importante de créditos productivos que permita a las familias y a los pequeños productores, tanto urbanos como rurales, reiniciar sus actividades económicas una vez superada la etapa más crítica de la emergencia. Le puede gustar: Nueva reunión entre banca y Gobierno termina sin acuerdo sobre inversiones forzosas El MinHacienda trabaja en nuevos decretos que se emitirán antes de que finalice la vigencia de la actual declaratoria de emergencia económica, con el objetivo de asegurar condiciones crediticias favorables para los proyectos productivos. El Gobierno también solicitó al sistema financiero direccionar un volumen significativo de crédito hacia estas regiones, mientras el Estado complementará estas medidas con incentivos que faciliten el acceso a financiamiento.

Tasas de interés más bajas y garantías del Estado

Dentro de las medidas anunciadas, el ministro destacó la intención de reducir los costos de financiamiento para pequeños productores y unidades productivas. Para los créditos respaldados por el Fondo Nacional de Garantías, el Gobierno planteó que las tasas de interés no superen IBR + 6, especialmente en préstamos dirigidos a pequeñas empresas y proyectos productivos de menor escala. Consulte: Entre emergencias económicas y plata de pensiones, Petro ha buscado casi $200 billones Además, el Ejecutivo anunció que el nivel de cobertura del Fondo Nacional de Garantías podría aumentar hasta 90%, lo que reduce significativamente el riesgo para las entidades financieras y debería reflejarse en menores tasas para los usuarios. El Ministerio de Hacienda también adelantó conversaciones con la Superintendencia Financiera con el objetivo de revisar el impacto de estas medidas en los límites de tasas de interés para este tipo de créditos. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, explicó que el acuerdo tendrá dos pilares: alivios financieros de corto plazo y un impulso significativo al crédito durante el próximo año. En el primer frente, anunció que los bancos otorgarán periodos de gracia de hasta 12 meses para la cartera vigente en las zonas afectadas, una medida que calificó como inédita en la atención de emergencias en el país. Durante ese periodo no se cobrarán intereses ni se generarán cargos adicionales, lo que representa un esfuerzo del sector financiero que podría alcanzar cerca de 2 billones de pesos. Además, quienes se acojan a estos alivios no verán afectado su historial crediticio ni su calificación en las centrales de riesgo. También se suspenderán temporalmente los cobros jurídicos y prejurídicos mientras dure el periodo de gracia.

Reforma agraria y nuevos créditos asociativos

El Gobierno también plantea que la recuperación económica de las zonas afectadas esté acompañada por una aceleración de la política de reforma agraria. La idea es que la Agencia Nacional de Tierras avance en procesos de recuperación y redistribución de tierras en la región, priorizando a comunidades afectadas por la violencia o por fenómenos climáticos.

El plan contempla alivios financieros, periodos de gracia de hasta un año y un aumento del crédito productivo para impulsar la recuperación económica. FOTO ASOBANCARIA

En este contexto, el Ejecutivo busca fortalecer la relación entre el sistema financiero y las comunidades productivas organizadas mediante una línea especial de crédito asociativo. Estos créditos estarán dirigidos a proyectos desarrollados por organizaciones comunitarias, cooperativas o asociaciones productivas, con el propósito de fortalecer iniciativas agrícolas y emprendimientos locales.

Subsidios para impulsar la producción

Otra de las herramientas previstas dentro del plan Abrigo es la implementación de subsidios a las tasas de interés, especialmente en proyectos productivos de pequeña escala durante 12 meses. El Gobierno estudia la posibilidad de otorgar apoyos suficientes para acercar algunos créditos a tasas reales cercanas a cero, con el objetivo de estimular de forma agresiva la recuperación económica en las regiones afectadas. Para ello, se trabaja junto con entidades como Finagro y Bancóldex en la estructuración de nuevas líneas de financiamiento que complementen las medidas adoptadas dentro del marco de la emergencia económica.

Un esfuerzo conjunto entre el Estado y el sistema financiero

Ávila concluyó que el acuerdo con la banca busca garantizar una respuesta rápida y efectiva frente a la emergencia climática.

Según explicó, el éxito de estas medidas dependerá de la capacidad del Gobierno y del sistema financiero para implementar los alivios y los créditos en las regiones afectadas. Ávila señaló que, si los resultados del acuerdo son positivos, no será necesario recurrir a medidas excepcionales adicionales.

El acuerdo busca aumentar en 15% los creéditos