Bancos y Gobierno firman Abrigo, el nuevo acuerdo para evitar las inversiones forzosas en ola invernal

Este 11 de marzo, el Ministerio de Hacienda anunció la creación de Abrigo, una iniciativa conjunta entre el Gobierno y el sector bancario orientada a impulsar la recuperación económica de los sectores golpeados por las lluvias.
Durante una rueda de prensa, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la iniciativa busca coordinar la participación del sector bancario en la respuesta económica frente a la emergencia. El acuerdo se logró tras varias conversaciones entre el Gobierno y las entidades financieras, algunas de ellas con la participación del presidente Gustavo Petro.
Según el ministro, el objetivo es que el sistema financiero contribuya de manera activa a mitigar los impactos de la emergencia y a apoyar la recuperación económica de las regiones afectadas.
La emergencia, explicó, se encuentra en desarrollo y tuvo una primera fase marcada por los impactos en las cuencas altas del río Sinú, principalmente en el departamento de Córdoba y zonas cercanas.