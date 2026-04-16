Hablar “como rico” abre más puertas para conseguir empleo en Colombia, revela estudio

Imagine dos personas. Tienen el mismo nivel educativo, el mismo ingreso, las mismas habilidades. Una habla y suena a estrato cinco. La otra suena a estrato dos. Eso, según una nueva investigación de la Universidad de los Andes, basta para que el mundo las trate de manera radicalmente distinta.
El estudio Accents as Capital (Los acentos como capital), publicado en enero de 2026 y actualizado en abril como Documento CEDE número 1 del año, mide por primera vez en Colombia cuánto vale, en términos económicos y sociales, la forma en que un colombiano pronuncia las palabras.
Leopoldo Fergusson, Natalia Garbiras-Díaz y Michael Weintraub, economistas y líderes de la investigación, se propusieron responder si la entonación y el ritmo del habla moldean nuestras interacciones sociales y económicas.
Para ello, diseñaron un experimento con más de 6.000 adultos en Bogotá, utilizando actores de voz que grabaron presentaciones personales con acentos asociados sociológicamente a la clase alta y baja. La clave del diseño es que el ingreso, la educación y la experiencia de cada perfil se asignaron al azar, de manera independiente del acento.
Así, los investigadores lograron aislar el efecto puro de cómo suena alguien, sin que otros factores lo contaminen. El resultado lo llamaron “premio al acento”.
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