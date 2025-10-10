Microsoft llega al Mercado Global Colombiano y completó grupo de las “Siete Magníficas”

Microsoft se listó en el Mercado Global Colombiano, MGC, de la Bolsa de Valores de Colombia, BVC , luego de ser listada por Progresión Sociedad Comisionista de Bolsa.

La empresa tecnológica era la que faltaba del grupo de las “Siete Magníficas” por llegar a Colombia, pues en el MGC ya está Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla.

Nuam afirma que este hecho marca la primera incursión de Progresión en el MGC, el cual hizo su primer listamiento en la BVC. Se debe recordar que el MGC permite invertir en valores extranjeros desde Colombia en pesos colombiano y sin la necesidad de abrir una cuenta en el exterior.

“Hoy nos reunimos para celebrar un paso trascendental en el camino de nuestra firma y de quienes creen en nosotros. Cada iniciativa que emprendemos se apoya en el conocimiento de nuestro equipo experto, identificando las mejores oportunidades de inversión y acompañando el proceso de crecimiento del mercado de capitales local. Desde Progresión, queremos consolidarnos como la firma independiente más confiable en la gestión de inversiones y en la creación de estructuras financieras que aporten al desarrollo empresarial del país”, dijo Alexánder González Peña, presidente de Progresión Sociedad Comisionista de Bolsa.