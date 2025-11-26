Misterio por la muerte de Mayerly Díaz: este fue el último video que publicó la cantante en sus redes

A pocos días de su muerte, el último video que la cantante de música popular Mayerly Díaz, conocida como La Voz de Quipile, publicó en sus redes sociales se convirtió en una pieza clave para sus seguidores: la última imagen que dejó antes de fallecer en circunstancias que aún son materia de investigación. En contexto: Ella era Mayerly Díaz, cantante de música popular que habría muerto tras una cirugía estética en Bogotá El clip, compartido el 11 de noviembre en su cuenta de Instagram, muestra a la artista de 32 años vestida con ropa ajustada y enfocando la cámara sobre su abdomen, mientras interpreta un fragmento de su canción Con tus chiros a otra parte. Sosteniendo un micrófono, canta la estrofa: “No yo no soy de esas que se humilla por amor (...) A mí me gustan las cosas a lo derecho porque juguete de ti no voy a hacer”. El video, que había circulado como parte de la promoción de su más reciente lanzamiento musical, es hoy uno de los últimos registros públicos de su actividad artística.

Días antes, Mayerly había estrenado en redes y en YouTube el videoclip oficial del mismo tema, un proyecto que marcaba la etapa final de su carrera, caracterizada por una intensa presencia digital en la que compartía adelantos de sus canciones, anuncios y fragmentos de presentaciones.

Contexto de su muerte y dudas sobre un procedimiento estético

La intérprete murió en la madrugada del sábado 22 de noviembre en el Hospital San Rafael de Facatativá, en Cundinamarca. Según allegados, habría sufrido complicaciones de salud luego de someterse días antes a un procedimiento estético en Bogotá. Lea aquí: Leyenda del reggae Jimmy Cliff murió a los 81 años Medios locales como Suba Alternativa reportaron que la artista sufrió un “infarto fulminante mientras recibía atención médica”. Aunque esta versión apunta a un posible vínculo entre el procedimiento y el deterioro de su salud, la hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y las autoridades continúan investigando.

Su fallecimiento provocó conmoción en Quipile, municipio donde era ampliamente reconocida y donde familiares, seguidores y habitantes se reunieron para despedirla en sus exequias el 25 de noviembre. Mayerly era madre de dos menores de 11 y 13 años, y había construido una trayectoria musical que comenzó desde los 14, con proyección regional en Cundinamarca y Bogotá. Lea también: Disidencias de las Farc ‘Jaime Martínez’ habrían negado estar detrás del secuestro de Miguel Ayala La Alcaldía de Quipile expresó públicamente sus condolencias y pidió respeto por el duelo de la familia. Entretanto, seguidores y allegados exigen claridad sobre las causas de su muerte y una investigación rigurosa que determine si existió negligencia médica durante el procedimiento estético señalado por su círculo cercano.

El legado de una voz en ascenso

Reconocida por temas como La Gata de mi Hermana, No Supiste Perder y su reciente Con tus chiros a otra parte, Mayerly Díaz se consolidó como una de las voces con mayor proyección del género popular en la región. Su mánager y amigo, Néstor, la recordó como una mujer de “alma de pueblo”, con un escenario artístico que buscaba representar la vida y el sentir de su comunidad.