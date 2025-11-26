x

“Una locura”: el susto de un influencer español al toparse con un hipopótamo en el Magdalena Medio

Un video volvió a dejar en evidencia la preocupante frecuencia de encuentros con hipopótamos en Magdalena Medio.

    El hipopótamo permaneció inmóvil mientras lo grababan, aunque el encuentro fue peligroso por el comportamiento agresivo del animal invasor. IMAGEN TOMADA DEL VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
A través de un video publicado en sus redes sociales, el influencer español Dani Illescas dejó constancia de su encuentro con un hipopótamo en Doradal, Puerto Triunfo, mientras se dirigía en un vehículo.

“Es una locura verlo así”, fueron las pocas palabras que atinó a decir Illescas mientras el vehículo transitaba lento y el hipopótamo los observaba sin moverse desde el borde de la vía, sobre una franja de manga al lado de lo que parece ser un condominio. Pero a pesar de lo novedoso que le pareció al español, este tipo de encuentros dejó de ser algo insólito hace mucho tiempo. La mayoría de las veces ocurren sin incidentes aunque son cada vez más atemorizantes y seguidos. Sin embargo, en abril de 2023, un vehículo particular chocó de frente contra un hipopótamo que cruzaba la autopista Medellín-Bogotá dejando el vehículo en pérdida total y al animal muerto.

Lea: ANT anuncia que revisarán el uso de la Hacienda Nápoles, el antiguo fortín de Pablo Escobar

La presencia de hipopótamos y la falta de acción para erradicarlos solo le sirve en el Magdalena Medio a quienes los convirtieron en parte de un lucrativo negocio en el que cobran a turistas por planes que incluyen avistamientos urbanos en medio de paseos o “aventuras” para viajar en lancha hasta los islotes y riberas donde se ubican las manadas, actividades peligrosas que, por fortuna, no han ocasionado aún tragedias.

Por lo demás, cada vez más son los testimonios de los pobladores de la región que piden tomar medidas. En Puerto Triunfo y Puerto Nare, los habitantes de varias veredas viven acorralados por la presencia de estos animales, al punto de tener que ocultarse en sus casas desde las 6:00 a.m., sin poder salir hasta que salga el sol al día siguiente por miedo a toparse con estos animales en la oscuridad y sufrir un ataque que puede ser mortal. Los que sí han padecido son los animales de producción. Está ampliamente documentado como los hipopótamos, al ir ganando espacio, han atacado a decenas de reses, grandes y pequeñas, causando daños a la economía de ganaderos y sobre todo de pequeños productores.

Conozca: Muerte natural de hipopótamos del Magdalena es una buena noticia, pero advierten graves riesgos por descomposición de cadáveres

Precisamente, este domingo 23 de noviembre EL COLOMBIANO publicó un informe (Léalo aquí) que detalla el preocupante panorama tanto de los hipopótamos como de otras especies exóticas e invasoras en el Magdalena Medio con los devastadores impactos que ya están causando. En el artículo se relata, entre otras cosas, por qué fracasó el equivocado plan del Ministerio de Ambiente de esterilizar quirúrgicamente a los hipopótamos para solucionar el problema, pues, además de costoso, las dificultades técnicas hacían inviable el plan. Los hipopótamos que integran el grupo más grande, más de 100 individuos, y que eran los que Cornare estaba capturando en predios de la Hacienda Nápoles para hacer las cirugías, extrañamente decidieron alejarse del lugar donde el equipo de la entidad podía ubicarlos y dormirlos, un comportamiento que muestra no solo su sagacidad sino su capacidad de adaptación rápida a las diferentes situaciones que les impone el territorio. Por eso su invasión ha sido tan exitosa. El pasado fin de semana, MinAmbiente anunció que comenzó a socializar el Plan para la prevención, control y manejo de la especie exótica invasora hipopótamo. El ritmo de avance de posibles soluciones sigue siendo preocupante.

