“Una locura”: el susto de un influencer español al toparse con un hipopótamo en el Magdalena Medio

A través de un video publicado en sus redes sociales, el influencer español Dani Illescas dejó constancia de su encuentro con un hipopótamo en Doradal, Puerto Triunfo, mientras se dirigía en un vehículo.

“Es una locura verlo así”, fueron las pocas palabras que atinó a decir Illescas mientras el vehículo transitaba lento y el hipopótamo los observaba sin moverse desde el borde de la vía, sobre una franja de manga al lado de lo que parece ser un condominio. Pero a pesar de lo novedoso que le pareció al español, este tipo de encuentros dejó de ser algo insólito hace mucho tiempo. La mayoría de las veces ocurren sin incidentes aunque son cada vez más atemorizantes y seguidos. Sin embargo, en abril de 2023, un vehículo particular chocó de frente contra un hipopótamo que cruzaba la autopista Medellín-Bogotá dejando el vehículo en pérdida total y al animal muerto.

La presencia de hipopótamos y la falta de acción para erradicarlos solo le sirve en el Magdalena Medio a quienes los convirtieron en parte de un lucrativo negocio en el que cobran a turistas por planes que incluyen avistamientos urbanos en medio de paseos o “aventuras” para viajar en lancha hasta los islotes y riberas donde se ubican las manadas, actividades peligrosas que, por fortuna, no han ocasionado aún tragedias.