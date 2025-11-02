La reaparición de la abejita Conavi desata la nostalgia por los íconos publicitarios que marcaron a Colombia

La icónica abejita de Conavi, creada en 1974, regresó a la conversación pública tras el anuncio de su reaparición. Durante más de tres décadas, este personaje fue la cara de la Corporación de Ahorro y Vivienda Conavi y uno de los símbolos más queridos por los colombianos.
Su imagen sonriente promovía el ahorro y la vivienda propia, valores que acompañaron a miles de familias en el país.
El anuncio de su retorno desató una ola de recuerdos en redes sociales, donde los usuarios evocaron otras figuras publicitarias que marcaron su infancia y juventud.