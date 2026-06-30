Ecopetrol y EPM son las dos empresas con mejores ganancias en el top 10 de las 10.000 más grandes del país

Las 10.000 empresas más grandes de Colombia registraron ingresos operacionales por $1.852,9 billones durante 2025, una cifra equivalente al 99,9% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal del país, estimado en $1.853 billones. Ecopetrol se consolidó como la compañía más grande del país.
Antioquia logró ubicar dos empresas entre las 10 más grandes de Colombia por ingresos operacionales en 2025. Se trata de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que ocupó el quinto lugar, y Almacenes Éxito, que se ubicó en la octava posición.
Así lo revela el más reciente informe de la Superintendencia de Sociedades, elaborado con información financiera reportada por las compañías y otras entidades de supervisión del Estado con corte al 31 de diciembre de 2025.
Además de los ingresos, las compañías reportaron utilidades netas por $138,1 billones, activos por $2.560,4 billones, pasivos por $1.376,7 billones y un patrimonio conjunto de $1.183,7 billones.