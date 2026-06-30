Ecopetrol y EPM son las dos empresas con mejores ganancias en el top 10 de las 10.000 más grandes del país

Las 10.000 empresas más grandes de Colombia registraron ingresos operacionales por $1.852,9 billones durante 2025, una cifra equivalente al 99,9% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal del país, estimado en $1.853 billones. Ecopetrol se consolidó como la compañía más grande del país. Antioquia logró ubicar dos empresas entre las 10 más grandes de Colombia por ingresos operacionales en 2025. Se trata de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que ocupó el quinto lugar, y Almacenes Éxito, que se ubicó en la octava posición. Así lo revela el más reciente informe de la Superintendencia de Sociedades, elaborado con información financiera reportada por las compañías y otras entidades de supervisión del Estado con corte al 31 de diciembre de 2025. Además de los ingresos, las compañías reportaron utilidades netas por $138,1 billones, activos por $2.560,4 billones, pasivos por $1.376,7 billones y un patrimonio conjunto de $1.183,7 billones.

El informe destaca que el peso de estas empresas demuestra la importancia estratégica del sector empresarial formal para la economía colombiana, al impulsar el crecimiento, la inversión y la generación de riqueza.

Las 10 empresas más grandes

El análisis por macrosectores identifica a las compañías con mejores resultados tanto en ingresos como en utilidades. La número uno sigue siendo Ecopetrol S.A. que lideró con ingresos operacionales por $100,6 billones y ganancias por $9 billones. El segundo lugar fue para Organización Terpel S.A. con ingresos por $26,4 billones. En el tercer escalón figura la Refinería de Cartagena S.A, que registró ingresos por $22,4 billones. El cuarto lugar correspondió a D1 S.A.S., que alcanzó ingresos por $21,6 billones y utilidades por $418.933 millones, consolidándose como la cadena de descuento con mayores ventas del país.

EPM fue una de las más rentables

En la quinta posición se ubicó Empresas Públicas de Medellín (EPM), con ingresos operacionales por $20,3 billones. La empresa antioqueña también sobresalió por su rentabilidad al registrar utilidades cercanas a $4,88 billones, el segundo mejor resultado entre las diez compañías del listado, únicamente superado por Ecopetrol. Por su parte, Jerónimo Martins Colombia S.A.S., operador de las tiendas Ara, ocupó el sexto lugar con ingresos por $16,37 billones. No obstante, la empresa reportó pérdidas por $579.417 millones durante el ejercicio.

En la séptima posición apareció Comunicación Celular S.A. (Claro), con ingresos por $16,35 billones y ganancias por $962.886 millones, mientras que Almacenes Éxito S.A. registró ingresos por $16,08 billones y utilidades por $54.786 millones. El noveno lugar fue para Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca), que obtuvo ingresos operacionales por $15,12 billones y ganancias por $895.228 millones. El listado lo completó Emgesa S.A. E.S.P., con ingresos por $14,85 billones y utilidades por $3,03 billones, convirtiéndose en la tercera empresa con mayores ganancias dentro del grupo de las diez compañías de mayores ingresos del país.

¿Cómo evolucionó la rentabilidad empresarial en 2025?

Los resultados muestran una mejora en la rentabilidad de las empresas durante 2025. Mientras los ingresos operacionales crecieron 5% frente al año anterior, las utilidades aumentaron 12,7%, reflejando una mayor capacidad para generar valor. La recuperación también se evidenció en la reducción de las pérdidas empresariales. Frente a 2024, las pérdidas disminuyeron en $7,3 billones y el número de compañías que registraron resultados negativos cayó en 216 sociedades, un comportamiento que refleja un fortalecimiento de los indicadores agregados del sector empresarial.

¿Qué sectores lideraron los ingresos y las utilidades?

El comercio volvió a consolidarse como el mayor generador de ingresos del país, al registrar ventas por $640 billones, equivalentes al 34,5% del total. Le siguieron el sector servicios, con $489 billones (26,4%), y la manufactura, con $424 billones (22,9%). En conjunto, estos tres sectores concentraron cerca del 84% de los ingresos operacionales de las empresas analizadas. Entérese: Los 7 dolores de cabeza económicos que Petro le deja a De la Espriella Por su parte, minería e hidrocarburos obtuvo ingresos por $166 billones, equivalentes al 9% del total, y utilidades por $13,3 billones. Sin embargo, estas cifras fueron inferiores a las registradas en 2024, cuando el sector alcanzó ingresos por $193,4 billones y ganancias por $18,4 billones. En contraste, comercio incrementó sus ingresos en $73 billones frente al año anterior, mientras la manufactura los aumentó en $34,6 billones. El sector servicios fue el único de los principales que registró una reducción, con una caída de $11,3 billones en sus ingresos. Aunque el comercio lideró las ventas, el sector servicios encabezó la generación de utilidades con ganancias por $73,2 billones. Después se ubicaron la manufactura, con $22,2 billones; el comercio, con $18,8 billones, y minería e hidrocarburos, con $13,3 billones. Asimismo, servicios presentó los mejores indicadores de rentabilidad, con un retorno sobre patrimonio (ROE) de 13,2%, un retorno sobre activos (ROA) de 6,5% y un margen neto de 15%.

¿Qué regiones concentraron la actividad empresarial?