bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin El “acuerdo nacional” de Cepeda sigue el camino de Chávez

08 de mayo de 2026

2026-05-08 18:10:15

En esta edición de Mesa Central analizamos el “Acuerdo Nacional” de Iván Cepeda y su relación con el modelo de Chávez. Revelamos cómo funciona el aparato de propaganda del gobierno y el uso de fondos públicos para su difusión. Finalmente, destacamos los tres momentos clave del debate presidencial sobre seguridad y justicia en Colombia....