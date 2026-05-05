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El “acuerdo nacional” de Cepeda que le daría al presidente poder para legislar sin el Congreso

hace 2 horas
El Colombiano

El candidato petrista Iván Cepeda propone un “acuerdo nacional” que, según sus propias declaraciones, podría otorgarle al presidente facultades para legislar por decreto sin pasar por el Congreso. Una fórmula que expertos comparan con las leyes habilitantes que usó Hugo Chávez en Venezuela para concentrar el poder y transformar el sistema político, con consecuencias que derivaron en el éxodo de casi 8 millones de venezolanos....

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