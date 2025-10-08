x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

Monólogos sin Propina cumple 10 años y lo celebraran con su gente en Medellín

08 de octubre de 2025
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 30 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Chicho Arias, Frank Martínez (más como Frank “el flaco”) y Adrián Parada celebran 10 años de un espectáculo en constante renovación que ha hecho reír a muchos por todo el país. Los festejos serán todo el mes de octubre con el público en el Teatro de la Universidad de Medellín....

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

Todos los videos

Ver más