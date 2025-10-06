bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Adrenalina al limite en las lomas de Aranjuez

06 de octubre de 2025

2025-10-06 18:43:59

Juan Pablo Estrada Ramírez Enamorado de capturar y conocer nuevas historias con una cámara. Apasionado por el deporte. Comunicador social y periodista de la UPB. Seguir Periodista

Las empinadas calles del barrio Aranjuez, en Medellín, se convirtieron una vez más en el epicentro del skate extremo en Colombia. Más de un centenar de deportistas llegaron desde diferentes ciudades del país para participar en un evento cargado de emoción, velocidad y destreza....