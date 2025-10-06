bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Nacional y la incertidumbre del DT: ¿por qué la directiva duda de un técnico colombiano?

06 de octubre de 2025

2025-10-06 17:47:58

En este episodio de Línea de Gol, el podcast deportivo de El Colombiano, conversamos con Samuel Vanegas, campeón de Libertadores con Once Caldas. Analizamos las dudas que persisten en Atlético Nacional sobre su dirección técnica y la falta de continuidad en los procesos. Discutimos el lamentable descenso de Envigado y la pérdida del jugador antioqueño. Además, destacamos la “muy buena racha” del Deportivo Independiente Medellín bajo el proceso de Alejandro Restrepo. Finalmente, analizamos la polémica convocatoria de la Selección Colombia para sus amistosos....