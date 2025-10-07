x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

El Perro, el grafitero que hace obras de arte en la fachada de los edificios

07 de octubre de 2025
Andrés Camilo Suárez Echeverry

Tolimense, apasionado por contar historias por medio de mis fotografías.

Por estos días, Daniel Quiceno desafía la gravedad en la calle 10 de Medellín. Armado de pulverizadoras, latas y pintura transforma las fachadas de los edificios en obras de arte monumentales, con 36 años lo que empezó con grafitis a nivel de piso, ha evolucionado hasta rozar las nubes con sus deslumbrantes diseños, apodado “El Perro” devora paredes grises y capta la atención de los transeúntes que frecuentan el sector del parque Lleras...

