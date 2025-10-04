hace 7 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Cuando me volví Elda, y no Karina, entendí la magnitud de lo que hice en la guerra”: Elda Mosquera

2025-10-04 22:24:39

Elda Mosquera, alias ‘Karina’, la temida comandante del Bloque Eje Cafetero de las extintas FARC, se sienta en los micrófonos de El Colombiano para una reveladora entrevista sobre su vida, el arrepentimiento y su nueva realidad en la legalidad....