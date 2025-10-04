bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Una consulta popular para la reforma a la salud está sobre la mesa”: Benedetti

04 de octubre de 2025

2025-10-04 22:15:8

Javier González Penagos Comunicador social y periodista de la Universidad Central, especializado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de las universidades Externado y Columbia. Experto en asuntos políticos, parlamentarios y de Gobierno. Subeditor de la sección Actualidad. Seguir Periodista

El ministro del Interior, Armando Benedetti, revela en primicia a EL COLOMBIANO que el Gobierno de Gustavo Petro está estudiando volver a echar mano de este controvertido mecanismo para darle un empujón a la reforma a la salud. “El Congreso está mamando gallo”, alega....