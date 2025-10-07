hace 7 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “El sonido de mi infancia es el de la máquina de escribir de Manuel Mejía Vallejo”

hace 7 horas

2025-10-07 9:30:38

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

Planeta publicó en un volumen los cuentos del autor antioqueño. EL COLOMBIANO habló con Valeria Mejía, una de las hijas del escritor, sobre el legado del autor de La casa de las dos palmas....