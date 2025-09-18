x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

Alejandro Vásquez y la Metro: Música que Salva Vidas

18 de septiembre de 2025

Te presentamos la inspiradora historia de Alejandro Mejía, fundador de la Filarmónica Metropolitana de Medellín y la Fundación Pasión y Corazón. ...

Todos los videos

Ver más