Asonadas se vuelven herramienta para proteger a líderes criminales

22 de septiembre de 2025

2025-09-22 16:5:18

El panorama de seguridad en Colombia muestra una grave escalada en la estrategia de la asonada, utilizada por grupos armados ilegales como las disidencias del Estado Mayor Central (EMC). Mientras que incidentes previos resultaron en el secuestro masivo de hasta 72 militares en El Tambo o el ataque con gasolina a uniformados en Putumayo, la táctica ahora se emplea para proteger objetivos de alto valor. El caso emblemático se registró en La Macarena, Meta, donde la comunidad de la vereda La Samaria impidió que el Ejército Nacional materializara la captura de Oliver Lozano Serna, alias “Chimbo de Oro”. Este sujeto es señalado de ser coordinador logístico de la estructura Éver Castro, facilitando recursos para las operaciones disidentes....