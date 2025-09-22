hace 6 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Cuántos años tiene el hombre más longevo de Colombia?

A los científicos del mundo que estudian a los superancianos y los secretos de la longevidad les encantaría conocer al antioqueño don Julio Enrique Saldarriaga Hernández. Don Julio nació el 30 de julio de 1913 en Cocorná, quiere decir que acaba de cumplir 112 años. El Gerontology Research Group (GRG) lo validó como la persona más longeva con vida en Colombia y uno de los dos supercentenarios vivos en el país (que tienen más de 110 años). Según esta misma institución, solo existen registros de 49 personas en todo el planeta más longevas que don Julio actualmente....