¿Se intelectualizó el perreo? Andrea Yepes y su libro Reggaetón

hace 6 horas

2025-09-23 7:48:4

Ángel Castaño Guzmán Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

La periodista Andrea Yepes Cuartas publicó un libro en el que se pregunta sobre el origen y la evolución del ritmo que ha hecho bailar a varias generaciones de latinoamericanos....