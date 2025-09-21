x

La JEP se pifió

21 de septiembre de 2025
Luz María Sierra

Ocho años tardó la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) en dictar sus primeras condenas. Y cuando por fin llegaron —una contra el último secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros y otra contra exmilitares del Batallón La Popa por 134 falsos positivos— quedó un sabor amargo: el que no se cumplió, al menos en la sentencia de los exguerrilleros, el Acuerdo de Paz firmado....

Directora de EL COLOMBIANO.

