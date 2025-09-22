x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

bookmark

A Juan Esteban se le prendió el bombillo al leer un libro y hoy genera 900 empleos

22 de septiembre de 2025
El Colombiano
Luz María Sierra

A Juan Esteban Hincapié no le gusta decir que Erco es un nuevo unicornio, pero varios lo consideran así. Su empresa es una de las más destacadas del ecosistema de emprendimiento en Antioquia. En la tercera entrega de la serie ¿Qué me funcionó?, de EL COLOMBIANO en alianza con Ruta N, conversamos con Juan Esteban Hincapié, cofundador de Erco Energy, una empresa líder en el desarrollo de proyectos de energía renovable en Colombia. Hoy, Erco figura en el top 15 del sector energético en el país y ha expandido sus operaciones a Centroamérica, Estados Unidos y Brasil....

Directora de EL COLOMBIANO.

