¿Qué hay detrás de la novela de la consulta interna del petrismo?

23 de septiembre de 2025

2025-09-23 14:52:53

El fallo del CNE le cambia el ajedrez al presidente Petro de cara a las elecciones de 2026. De aquí al viernes tienen que decidir qué hacer. ¿Le apostarán a una interpartidista? ¿O algunos candidatos decidirán mejor ir a marzo?...