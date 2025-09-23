x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
bookmark

¿Qué hay detrás de la novela de la consulta interna del petrismo?

23 de septiembre de 2025
Luz María Sierra

El fallo del CNE le cambia el ajedrez al presidente Petro de cara a las elecciones de 2026. De aquí al viernes tienen que decidir qué hacer. ¿Le apostarán a una interpartidista? ¿O algunos candidatos decidirán mejor ir a marzo?...

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

