WWF abre inscripciones al concurso Sabiduría Salvaje para jóvenes que aman la biodiversidad

Hasta este 7 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para Sabiduría Salvaje, el concurso global de biodiversidad que busca a los jóvenes más comprometidos con la naturaleza. La iniciativa, liderada en Colombia por WWF en alianza con Smurfit Westrock, llega a su séptima edición y promete una experiencia única para estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado que deseen poner a prueba sus conocimientos sobre el planeta y convertirse en embajadores de la conservación.
Lea también: Informe Planeta Vivo 2024: un llamado urgente para salvar la naturaleza y la vida silvestre
Desde su primera edición en Colombia en 2019, Sabiduría Salvaje ha movilizado a más de 120.000 estudiantes de instituciones públicas y privadas, urbanas y rurales, pues inspirado en el formato creado en India en 2008, se ha convertido en una plataforma educativa que combina aprendizaje, diversión y acción ambiental. Los ganadores nacionales representarán a Colombia en la versión internacional, que se realizará en la primera semana de diciembre.
El concurso se desarrolla en tres fases. La primera consiste en un quiz digital abierto a todos los participantes inscritos en la plataforma de WWF Colombia. Luego, los mejores de cada colegio avanzarán a las semifinales regionales, programadas para el 19 y 21 de noviembre, donde competirán estudiantes de todo el país en encuentros virtuales y presenciales. La gran final nacional, prevista para la última semana de noviembre, reunirá a los finalistas en un evento presencial con todos los gastos cubiertos por WWF, del que saldrán los dos campeones nacionales.