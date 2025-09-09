El Vivario del Parque Explora reabre sus puertas

El verde y el azul envuelven el espacio como si fueran la piel misma del lugar. Los terrarios, dispuestos en fila como vitrinas de un museo vivo, recrean selvas húmedas, ríos oscuros y desiertos áridos en miniatura. Dentro, un ajolote asoma apenas la cabeza, una rana se camufla entre hojas brillantes y una serpiente se escurre bajo un tronco. Frente al vidrio, la ficha técnica revela nombre científico y origen; y en algunos puntos, al costado, unos audífonos narran la historia de cada especie. Todo parece armónico y cuidado, pero esa belleza esconde un trasfondo tosco: la mayoría de estos animales son sobrevivientes del tráfico ilegal y hallaron en el Vivario del Parque Explora la única oportunidad de vida posible.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4