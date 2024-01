Estas mediciones y variables les dan la seguridad de que 2024 podría ser un año más caliente. “ Las acciones de la humanidad están quemando la tierra. 2023 fue un mero anticipo del futuro catastrófico que nos espera si no actuamos ahora. Debemos responder a los aumentos récord de temperatura con medidas innovadoras ”, afirmó el Secretario General de la ONU, António Guterres.

Cada año es más caluroso que el anterior y 2024 no será la excepción. El bochorno insoportable este año no tendrá parangón, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la razón es que el Fenómeno de El Niño pegará con fuerza en 2024.

Así que los científicos saben, gracias a sus estudios, que al menos durante este primer semestre del año las condiciones del Fenómeno de El Niño se van a mantener, “y para nosotros las condiciones de El Niño implican menos nubes, lo cual puede hacer que haya más radiación solar, más temperatura, que se sienta mucho calor, pero cuánto más de lo normal, no es posible decirlo ”, añadió Giraldo.

Y además de padecer esa sequía natural, esta ciudad debe enfrentar el hecho de que su expansión urbana le proporciona un proceso al que se le conoce como islas de calor, pues no es lo mismo estar bajo el sol en una manga a estar bajo el sol en el asfalto del centro de la ciudad, pues se sentirás más calor en la superficie cubierta de asfalto que en la natural.

A veces pareciera que las personas que viven en Medellín están más expuestas al calor que cualquier otras, pero “ el Fenómeno de El Niño, al suceder en el Océano Pacífico tiene efectos en todo el planeta, y esos efectos dependen de las posiciones geográfica de cada lugar y de las respuestas de la atmósfera, en esa medida, Medellín y la región centro y norte del país en general, El Niño lo que hace es que el aire que usualmente asciende sobre Colombia, descienda, las consecuencias de eso es que no hay nubes, llueve menos y hace más calor”, explicó Santiago Giraldo Cárdenas, magíster en ciencias del océano y la atmósfera de la Universidad de California.

La experiencia de años anteriores ha ayudado a encontrar las falencias y los retos que el país no ha logrado superar ni subsanar, por eso, en el Plan Nacional presentado a finales del año pasado se establecen como metas: “Mejorar la coordinación entre los niveles de gobierno, fortalecer la capacidad de preparación y respuesta (sectores y territorios), incrementar la participación de la comunidad en la gestión del riesgo, invertir en infraestructura resiliente para hacer frente a los eventos climáticos extremos y fomentar la educación y sensibilización sobre el riesgo climático”.

El desabastecimiento hídrico también se verá impactado por y el aumento de temperatura porque no solo afecta “la disponibilidad del caudal ecológico para el sostenimiento de la vida en los ecosistemas sino también el caudal útil para el desarrollo de actividades humanas”.

¿Qué puede hacer usted ante este aviso?

Una vez el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó en diciembre la llegada al país del Fenómeno de El Niño, varias entidades dieron recomendaciones para evitar emergencias durante su desarrollo.

“Es importante recordarles a todos las recomendaciones principalmente porque el aumento de temperatura nos puede llevar a que, en algunos puntos, tengamos alta susceptibilidad para incendios de cobertura vegetal. El aumento de estos casos puede implicar afectaciones ambientales importantes”, expresó la directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), Laura Duarte, por ejemplo.

Por lo que se le encomendó a la ciudadanía no hacer quemas en zonas verdes, no dejar basura en las zonas boscosas y mucho menos dejar vidrios, también es imprescindible apagar por completo las fogatas que se hagan por diversión, y atender los cuidados personales para evitar a toda costa los problemas de salud:

“Hay que hidratarse con agua permanentemente, no estar expuesto por mucho tiempo a altas temperaturas para evitar golpes de calor y usar bloqueador solar todos los días (y reaplicarlo varias veces al día). Y ante cualquier incidente, debe reportarlo de inmediato a la Línea Única de Emergencias 123”, concluyó Duarte.

Por su parte, el Área Metropolitana invitó a todos los habitantes a que utilicen más el servicio público y compartan el vehículo particular, puesto que el Fenómeno de El Niño evitará que llueva y permitirá que las partículas PM 2,5, las más dañinas para los seres humanos, se concentren con mayor facilidad en la atmósfera y afecten la calidad del aire de la ciudad.

¿Es posible detener el aumento?

En el 2015, con el Acuerdo de París, las naciones acordaron comprometerse con una serie de esfuerzos que permitieran mantener el incremento de la temperatura de la Tierra por debajo de 1,5 °C, un objetivo que sí es posible y que requiere “reducciones de emisiones ambiciosas” y “cambios rápidos, profundos y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad”, según el Grupo intergubernamental sobre cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

Pero, pensar que más allá del 2030 o del 2050 el planeta mantendrá su temperatura debajo o sobre un 1,5 °C cuando se sabe que en el 2023 se pisó el umbral de 1,4 °C, parece mentira, sin embargo, esa temperatura se promedia en cada década y así como hay épocas de tremenda sequía, hay épocas de heladas, lo cual proporciona el balance.