¿Por qué el ecosistema del Tolima es tan vulnerable a los grandes incendios forestales?

El departamento del Tolima atraviesa una de las tragedias ambientales más devastadoras de los últimos años, que obedece a un fuerte fenómeno de El Niño, pero en la que también se señala a grupos criminales como responsables. Se trata de incendios forestales de gran magnitud que han consumido más de 30.000 hectáreas y que no han dado tregua.
Con estas conflagraciones han muerto todo tipo de animales silvestres y el ganado se ha quedado sin su fuente de alimento. También los campesinos han resultado afectados, pues perdieron sus cultivos y ya no cuentan con una fuente de sustento. Esto ocurre al mismo tiempo que el Gobierno nacional trabaja por los damnificados del terremoto en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, departamentos que resultaron más afectados.