El Patrimonio Mundial Natural enfrenta su peor década: más calor, especies invasoras y enfermedades

Así lo confirma un estudio de la UICN, en el que se concluyó que el cambio climático se ha convertido en la mayor amenaza para el 43 % de los sitios naturales del Patrimonio Mundial, seguido por la expansión de especies invasoras y el avance de enfermedades que ponen en riesgo ecosistemas únicos.

    Santuario de Machu Picchu en Perú. FOTO cortesía Robert Hofstede y UICN
hace 6 horas
Según la nueva edición del informe Perspectiva del Patrimonio Mundial, publicada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el cambio climático constituye actualmente la mayor amenaza en el 43 % de los sitios naturales que poseen este título de valor universal excepcional, frente al 33 % en 2020. Además, las especies exóticas invasoras continúan siendo la segunda amenaza más frecuente, al afectar al 30 % de ellas.

Este texto advierte también del aumento significativo del riesgo de enfermedades en la fauna y la flora: actualmente, un 9 % de los sitios enfrenta una amenaza alta o muy alta por patógenos, frente al 2% registrado en 2020.

El informe se basa en cuatro ciclos de evaluaciones realizadas desde 2014 y constituye la revisión más exhaustiva de estas zonas naturales del Patrimonio Mundial a escala global. Por primera vez, muestra tendencias en las perspectivas de conservación a lo largo de una década.

En ese período, la proporción de sitios con una valoración positiva ha descendido del 62 % en 2020 al 57 % en 2025, con un impacto especialmente acusado en aquellos reconocidos por su alto valor de biodiversidad.

El Patrimonio Mundial Natural enfrenta su peor década: más calor, especies invasoras y enfermedades

Proteger el Patrimonio Mundial no es solo salvaguardar lugares emblemáticos, sino proteger los cimientos mismos de la vida, la cultura y la identidad de las personas en todo el mundo. Debemos unirnos alrededor de una acción más comprometida sobre el terreno y una mayor inversión para garantizar que estos tesoros irremplazables perduren, para la naturaleza, para las personas y para las generaciones venideras.”, apunta Grethel Aguilar, director general de la UICN.

El cambio climático facilita la propagación de especies invasoras y enfermedades de la fauna y la flora. Patógenos como el virus Ébola, la quitridiomicosis o la gripe aviar están alterando ecosistemas y amenazando especies clave. Los autores del informe alertan de que anticipar estos impactos en cascada es crucial para la conservación y la salud humana.

Necesidad de una gestión efectiva

El informe alerta de que solo el 50 % de los sitios naturales del Patrimonio Mundial dispone de protección y gestión adecuadas, y que uno de cada siete (15 %) corre alto riesgo por falta de financiación sostenible. La colaboración internacional y la inversión dirigida son clave para garantizar la resiliencia de estos lugares emblemáticos.

Pese a estas cifras, trece sitios mejoraron sus perspectivas de conservación entre 2020 y 2025. Destacan cuatro parques de África central y occidental —Dja (Camerún), Salonga y Garamba (RDC) y Niokolo-Koba (Senegal)— que pasaron de “preocupación crítica” a “significativa” gracias a la lucha contra la caza furtiva, la participación local y la estabilización de especies clave.

“El panorama que observamos después de una década muestra que se necesita un nuevo enfoque para cambiar el rumbo del Patrimonio Mundial y ampliar el pequeño número de éxitos al gran número de sitios que lo necesitan”, asegura Tim Badman, jefe del programa de Patrimonio Mundial de la UICN.

