Nació Ámbar, la tercera cóndor del Parque Jaime Duque que renueva la esperanza para la especie en Colombia

A las 10:18 de la mañana del 31 de octubre de 2025, el silencio de la sala de incubación del Parque Jaime Duque se rompió con un sonido leve, apenas perceptible, pero cargado de significado, pues tras 66 horas de eclosión asistida y 62 días de incubación artificial, nació Ámbar, la tercera cóndor andina criada bajo este método en el país. Pesó 203 gramos y es la nueva integrante del Programa de Conservación del Cóndor de los Andes en Colombia, que busca recuperar una de las especies más emblemáticas y amenazadas del continente.
El hecho, celebrado por el equipo del parque y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), es fruto de una labor científica y técnica que ha exigido precisión, vigilancia y resiliencia, sobre todo si se tiene en cuenta que la historia de Ámbar estuvo cerca de truncarse en sus primeros días, cuando su padre intentó romper el huevo al quinto día de incubación. Fue entonces cuando los especialistas decidieron intervenir para salvarla. “Rápidamente pudimos sacarlo del recinto y llevarlo a incubación artificial”, relató Fernando Castro, director de Gestión de Biodiversidad del Parque Jaime Duque.
“En ese momento detectamos una anomalía en las estructuras del huevo, especialmente en la cámara de aire, y modificamos nuestros protocolos para garantizar su desarrollo. El proceso se retrasó dos días y la ruptura de la cáscara tomó unas 34 horas, algo que no habíamos visto antes. Afortunadamente, el polluelo se ve bastante enérgico y su nacimiento marca un nuevo avance para la especie”, explicó el biólogo.