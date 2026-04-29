Medellín recibe por cuarta vez el reconocimiento de Ciudad Árbol del Mundo, ¿qué significa?

La capital antioqueña volvió a recibir el título de “Ciudad Árbol del Mundo”, un reconocimiento que destaca su compromiso con la protección del medioambiente y el mantenimiento de los bosques urbanos. Cada año, Tree Cities of the World, la iniciativa conformada por la Arbor Day Foundation y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, da a conocer el listado de ciudades a las que se les ha designado este título. Lea: Antioquia tiene el mayor número de especies al borde de la extinción por el conflicto armado, según informe de la JEP El grupo de municipios se revela el 29 de abril, fecha en la que, a nivel mundial, se celebra el Día del Árbol. En esta ocasión, Tree Cities of the World reconoció el trabajo de 283 ciudades ubicadas en 24 países, en las que habitan 410 millones de personas. En total, diez países latinoamericanos cuentan con “Ciudades Árbol del Mundo”. En Colombia, además de Medellín, en 2025 otras tres ciudades recibieron este mismo reconocimiento: Barranquilla, que lo ha ganado en seis ocasiones; Cali, que también lo ha recibido cuatro veces; y Tocancipá, que ha sido nombrada tres veces.

¿Por qué Medellín es “Ciudad Árbol del Mundo”?

Para recibir este título una ciudad debe cumplir cinco requisitos. El primero es que la administración municipal cuenta con un funcionario o una entidad encargada del cuidado de los árboles. También deben haber normas y políticas encaminadas a la protección de los bosques, al igual que un inventario en el que aparezcan registradas las especies locales que sirva para desarrollar un plan de mantenimiento y sembrado. El cuarto requisito está relacionado con la asignación de un presupuesto anual para la gestión de los bosques locales y el quinto es que en la ciudad se realicen anualmente eventos para crear conciencia sobre el cuidado de la naturaleza.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente, en Medellín se han sembrado más de 195.000 árboles en zonas estratégicas desde 2024. Cerros tutelares, quebradas y reservas naturales son los lugares donde se ha llevado a cabo esta iniciativa que busca restaurar el hábitat, reducir la huella de carbono y mejorar la calidad del aire. En esa misma línea, en 2025 fueron recuperados 250.000 metros cuadrados de espacio público verde, y para 2026, desde la Alcaldía se está planeando la intervención de 796.815 metros cuadrados para proyectos como los corredores ecológicos. Además de que este reconocimiento destaca el trabajo de protección de los recursos naturales, también recuerda la importancia de los bosques urbanos. Le puede interesar: Video | Luto en Colombia: Ideam confirma la extinción total de glaciar en El Cocuy En la ciudad hay aproximadamente 650.000 árboles, de los cuales 461.720 están reportados en la plataforma Sistema de Árbol Urbano (SAU), el cual sirve para monitorear la presencia y estado de las especies presentes en Medellín. Según el SAU, en la capital antioqueña viven 826 especies de árboles, arbustos y palmas. Sin embargo, el 35% del total de árboles corresponde a solo 20 especies, de las cuales sólo siete son nativas. Las más comunes son el mango, el urapán y el guayacán amarillo.

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