Esos resultados acapararon la atención mundial: “Hallazgo de primer ocelote albina alerta a científicos: aseguran que revela realidad preocupante”. “El primer ocelote albino conocido en el mundo angustia a los científicos”. “Hallazgo de primera ocelote albina alerta sobre deforestación en Colombia”, se leyó en la prensa nacional e internacional. No obstante, esos titulares no fueron del todo ciertos.

A simple vista un ocelote no tiene rasgos tan distintos a los de sus primos, los margays, los tigrillos o los yaguarundíes. S on de tamaño mediano, pesan alrededor de 11 kilos y tienen una cola pequeña de forma cilíndrica . Su pelaje es corto y manchado, sus orejas grandes y sus zarpas (manos de ciertos animales cuyos dedos no se mueven con independencia unos de otros) poseen una especie de almohadillas que le permiten caminar sin hacer ruido. Además, las uñas afiladas realizan una función retráctil perfecta para la caza y los ojos están muy bien adaptados a los cambios de ambiente: pueden contraer la pupila ante una luz muy intensa y expandirla por completo durante la oscuridad.

Una opinión que difiere con la de Andrés Arias, magíster en Bosques y Conservación de la Universidad Nacional de Medellín y doctor en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México: “El contexto no es como lo están mostrando. Un albinismo puede ser simplemente la mutación de un gen, del gen que produce la melanina, y eso no es una señal de deterioro poblacional . Para saber eso tendríamos que hacer un análisis particular en toda esa zona de Amalfi donde fue ubicada”.

Esto concuerda con un caso que trae a colación Manuel Ruíz García, doctor del Laboratorio de Genética de Poblaciones de la Universidad Javeriana: “ Me parece oportuno hablar de Copito de Nieve, un gorila albino que vivió durante 39 años en el Zoológico de Barcelona gracias a que cayó en manos de Jordi Sabater Pi, un famoso etólogo que al darse cuenta de que el animal era totalmente inusual se lo llevó a un espacio habituado para él y le brindó los cuidados que requería para sobrevivir. Es un caso exactamente idéntico en condiciones naturales, pues de no haber sido encontrado el gorila habría muerto siendo joven”.

Por otra parte, Leidy Tatiana Rengifo Carvajal, coordinadora del grupo de Biodiversidad, Bosques y Restauración de la Subdirección de Ecosistemas de Corantioquia, anota un último comentario sobre este tema: “Para nadie es un secreto que la fragmentación y la pérdida de los bosques generen pérdida de hábitat de los animales silvestres, yo creería que no tendríamos que hacer una ecuación tan formulada para llegar a esa conclusión, pero no estamos seguros en ningún momento de que la deforestación ocasione una condición en un animal, y mucho menos en esta de albinismo, para llegar a esa conclusión tendríamos que hacer un estudio en el que se defina si esa disminución, pérdida y fragmentación pueden generar este tipo de cosas. Nuestra opinión o nuestra posición es: c onocemos la realidad de la deforestación en nuestro departamento, pero no estamos seguros de que esto sea la causa del albinismo que presenta la felina rescatada ”.

Ruíz responde directamente: “He visto por ahí que comentaban que esto lo que demuestra es que algo terrible está sucediendo en los bosques y en las selvas colombianas, y no necesariamente, es decir, el hecho es que la característica del albinismo, aunque esté en una frecuencia muy baja, está presente en algunos individuos que en cualquier momento se pueden cruzar entre sí y dar como resultado una cría con esta naturaleza. Por ejemplo, Copito venía de la selva de la entonces Guinea Española y eso era selva pura, ahí no había deforestación”.

Sobre las declaraciones del Parque de la Conservación EL COLOMBIANO habló de nuevo con su director Jorge Aubad.

- ¿Cómo llegaron a la conclusión de que la ocelote era una muestra de la fragmentación de los bosques?

- No es una conclusión definitiva. Es una hipótesis que queremos sacar a discusión. La gente dice “qué linda la albina” pero ahí hay algo que nos preocupa y es ¿por qué razón se presenta el albinismo en este individuo? Hasta donde se sabe es única en el mundo.

Nos preocupa porque para que se presente un proceso de albinismo tiene que haber una fuerte endogamia en la especie, ¿qué quiere decir eso? Que individuos de la misma familia se están apareando. Eso no suele ser normal en la naturaleza. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que este puede ser el resultado de la alta fragmentación que tienen los bosques en esta zona de Antioquia y que hacen que las poblaciones de ocelotes y de otras especies queden cada vez más aisladas. Es una hipótesis de todas formas, no lo decimos a ciencia cierta, pero la literatura respalda eso.

- Algunos especialistas afirman que esa hipótesis es alarmista ya que el albinismo no está ligado solo a la endogamia. ¿Qué opina?

- Primero, me gusta el debate. Lo que queremos justamente es generar debate. Yo soy biólogo también y tengo una formación en ciencia y he trabajado fragmentación y trabajo en el área, pero no voy a entrar a discutir con ellos porque ellos también tienen razón. Es decir, esto no es una prueba concluyente, o sea que coincido con ellos. Lo que queremos plantear es que estos procesos tan raros y que tengamos solamente un individuo reportado albino de ocelote podría llevarnos a pensar en la salud del ecosistema. No es concluyente, es una hipótesis y yo si quiero aclarar eso. Lo que pasa es que lo han anunciado como si fuera cierto y todavía no podemos decir eso. Hay un debate que se tiene que dar sobre la salud del ecosistema y me parece importante darlo.

En definitiva es cierto que según el Observatorio de Bosques de Antioquia en los últimos 20 años, el departamento ha perdido cerca de 490.000 hectáreas de bosque. Que la aparición de la ocelote albina no es una alerta de extinción de la especie sino, y hasta que se demuestre lo contrario con estudios sustentables, la coincidencia entre el encuentro de dos padres portadores de genes recesivos de melanina y por último, no es que la situación entorno al estado de conservación de los bosques no sea preocupante, es que no es una consecuencia directa de lo que le está pasando a las poblaciones animales.