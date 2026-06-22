Grabaron a un oso andino en conjunto residencial en la sabana de Bogotá: autoridades lo buscan

En las imágenes, registradas por residentes del conjunto, el animal aparece caminando con calma por la zona de ingreso vehicular. En el video compartido en redes sociales, el oso andino, también conocido como oso de anteojos, se levanta sobre sus patas traseras y baja un portillo de acceso mientras una familia permanece dentro de un vehículo observando sin intervenir. Luego de abrir paso, el ejemplar continúa su recorrido y sale del conjunto en cuatro patas.

Un oso andino fue grabado mientras recorría las zonas comunes de un condominio en La Calera, en un sector residencial de la sabana de Bogotá. El registro muestra al ejemplar desplazándose dentro de las instalaciones del conjunto y atravesando la zona de acceso vehicular, el hecho quedó captado por residentes y posteriormente fue difundido en redes sociales.

El registro se viralizó, en medio de la sorpresa de la comunidad que no había reportado antes una presencia tan cercana dentro de zonas internas del condominio. Sin embargo, durante este año las autoridades ambientales ya habían documentado avistamientos en zonas rurales de Villapinzón y en áreas cercanas al casco urbano de La Calera, donde incluso se trató el caso de un ejemplar juvenil desplazado a varios kilómetros de su área habitual.

Ante estos reportes, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha reiterado que estos desplazamientos responden a la cercanía del municipio con corredores biológicos que conectan ecosistemas de alta montaña, como los páramos asociados al sistema de Chingaza. En estos espacios, la fauna silvestre se mueve de forma natural, aunque cada vez con más frecuencia atraviesa zonas intervenidas por la expansión urbana y agrícola.

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De acuerdo con especialistas ambientales citados por Caracol Radio, la fragmentación del hábitat ha modificado las rutas tradicionales del oso andino, obligándolo a buscar alimento o nuevos territorios en áreas donde antes no era común su presencia. La presión de condominios, vías y cultivos ha reducido los espacios continuos de bosque altoandino, aumentando la probabilidad de encuentros con comunidades humanas.

El oso andino cumple un papel clave en el equilibrio ecológico de la región, especialmente como dispersor de semillas en ecosistemas de montaña. A pesar de ello, es una de las especies más vulnerables del continente debido a la pérdida progresiva de su hábitat natural.