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Grabaron a un oso andino en conjunto residencial en la sabana de Bogotá: autoridades lo buscan

El oso andino, también conocido como oso de anteojos, fue registrado en un conjunto residencial en La Calera; la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) activó su búsqueda en la zona.

  • Captan presencia de oso andino en conjunto residencial de la sabana de Bogotá. Foto: captura de video @ColombiaOscura
    Captan presencia de oso andino en conjunto residencial de la sabana de Bogotá. Foto: captura de video @ColombiaOscura
  • Captan presencia de oso andino en conjunto residencial de la sabana de Bogotá. Foto: captura de video @ColombiaOscura
    Captan presencia de oso andino en conjunto residencial de la sabana de Bogotá. Foto: captura de video @ColombiaOscura
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Un oso andino fue grabado mientras recorría las zonas comunes de un condominio en La Calera, en un sector residencial de la sabana de Bogotá. El registro muestra al ejemplar desplazándose dentro de las instalaciones del conjunto y atravesando la zona de acceso vehicular, el hecho quedó captado por residentes y posteriormente fue difundido en redes sociales.

En las imágenes, registradas por residentes del conjunto, el animal aparece caminando con calma por la zona de ingreso vehicular. En el video compartido en redes sociales, el oso andino, también conocido como oso de anteojos, se levanta sobre sus patas traseras y baja un portillo de acceso mientras una familia permanece dentro de un vehículo observando sin intervenir. Luego de abrir paso, el ejemplar continúa su recorrido y sale del conjunto en cuatro patas.

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El registro se viralizó, en medio de la sorpresa de la comunidad que no había reportado antes una presencia tan cercana dentro de zonas internas del condominio. Sin embargo, durante este año las autoridades ambientales ya habían documentado avistamientos en zonas rurales de Villapinzón y en áreas cercanas al casco urbano de La Calera, donde incluso se trató el caso de un ejemplar juvenil desplazado a varios kilómetros de su área habitual.

Ante estos reportes, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha reiterado que estos desplazamientos responden a la cercanía del municipio con corredores biológicos que conectan ecosistemas de alta montaña, como los páramos asociados al sistema de Chingaza. En estos espacios, la fauna silvestre se mueve de forma natural, aunque cada vez con más frecuencia atraviesa zonas intervenidas por la expansión urbana y agrícola.

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De acuerdo con especialistas ambientales citados por Caracol Radio, la fragmentación del hábitat ha modificado las rutas tradicionales del oso andino, obligándolo a buscar alimento o nuevos territorios en áreas donde antes no era común su presencia. La presión de condominios, vías y cultivos ha reducido los espacios continuos de bosque altoandino, aumentando la probabilidad de encuentros con comunidades humanas.

El oso andino cumple un papel clave en el equilibrio ecológico de la región, especialmente como dispersor de semillas en ecosistemas de montaña. A pesar de ello, es una de las especies más vulnerables del continente debido a la pérdida progresiva de su hábitat natural.

Captan presencia de oso andino en conjunto residencial de la sabana de Bogotá. Foto: captura de video @ColombiaOscura
Captan presencia de oso andino en conjunto residencial de la sabana de Bogotá. Foto: captura de video @ColombiaOscura

Tras la difusión del video, la autoridad ambiental informó que se activaron operativos de búsqueda para ubicar al ejemplar y guiarlo nuevamente hacia una zona protegida. También insistió en que la conducta de la ciudadanía es determinante para evitar riesgos durante este tipo de encuentros.

“El oso andino no representa una amenaza directa si no se siente acorralado”, explicó la entidad ambiental al medio nacional, al reiterar que cualquier intento de acercamiento, alimentación o persecución puede alterar su comportamiento y poner en riesgo tanto al animal como a las personas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué está haciendo la CAR tras el avistamiento del oso andino?
La CAR Cundinamarca activó operativos de búsqueda para localizar al ejemplar y guiarlo de forma segura hacia una zona protegida, con el fin de evitar riesgos tanto para el animal como para la comunidad.
¿Es peligroso encontrarse con un oso andino en zonas urbanas?
El oso andino no suele ser agresivo si no se siente amenazado. Sin embargo, la autoridad ambiental recomienda no acercarse, no alimentarlo y evitar cualquier intento de interacción, ya que esto puede alterar su comportamiento natural y generar riesgos.
¿Qué es el oso andino y cuál es su importancia en Colombia?
El Oso andino es una especie clave en los ecosistemas de montaña porque ayuda a la dispersión de semillas y al equilibrio ecológico en los bosques altoandinos. Es considerado vulnerable debido a la pérdida de hábitat.

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