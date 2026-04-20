Atlético Nacional y la marca paisa Bohío Playa lanzaron una colección de ropa inspirada en los “puros criollos”

A Daniel Velásquez todavía le suena a coincidencia. O a esas cosas que pasan cuando uno dice algo en voz alta y, de alguna manera, el mundo responde, algo que por este tiempo muchos le llaman “manifestar”.
Y es que, desde este 20 de abril de 2026, Atlético Nacional dio un nuevo paso en su estrategia de marca con el lanzamiento de una colección de ropa en alianza con Bohío Playa, una firma paisa que ha ganado reconocimiento por su estética ligada al “criollismo colombiano” y un sello caribeño.
Velázquez, fundador de la marca contó a este medio como nació la alianza: Fue en 2024 y en Bohío Playa publicaron un post sencillo en sus redes sociales. Se trataba de una lista de colaboraciones que les gustaría hacer algún día. Entre nombres lejanos como Bob Marley o Héctor Lavoe, se coló uno muy cercano, casi inevitable para una marca paisa: Atlético Nacional, sin pensar que esto podría materializarse más rápido de lo que hubiera creído.