Descubren en el Nevado del Ruiz una nueva planta que lleva el nombre ancestral de la montaña

En las laderas húmedas del Nevado del Ruiz, donde el aire se mezcla con neblina y ceniza, florece una planta que nadie había descrito antes. Sus pétalos morados resaltan entre los musgos y líquenes que cubren los troncos de los bosques andinos. Es la Columnea cumanday, una nueva especie descubierta por investigadores colombianos que lleva en su nombre la memoria ancestral de la montaña: “Cumanday”, como la llamaban los pueblos quimbaya y carrapa.

El hallazgo fue realizado por Mario Alexei Sierra Ariza, estudiante de la Maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad del Tolima y asistente del Jardín Botánico Alejandro von Humboldt, junto con Nicolás Parra Lizcano y Carlos Solano Córdoba. La descripción científica apareció en la revista Darwiniana (octubre de 2025) y amplía el catálogo de una de las familias más diversas del trópico, la Gesneriaceae, a la que también pertenecen las violetas africanas.

Sierra cuenta que la planta fue hallada por primera vez en el municipio de Casabianca, al norte del Tolima, durante una expedición en los bosques muy húmedos de la cordillera Central. Más tarde aparecieron nuevos registros en Villahermosa y Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, en la franja montañosa que circunda el nevado. Allí, entre 2.500 y 2.700 metros de altitud, crece como una epífita que se aferra a los árboles cubiertos de musgos, en un ecosistema tan frágil como diverso.