El 16% de la tierra de cultivo del mundo ha perdido productividad

Investigadores del Instituto de Análisis Económico (IAE) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han desarrollado una plataforma que permite prever cómo el cambio climático erosiona el potencial agrícola en áreas de todo el planeta, con una resolución de diez por diez kilómetros.

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Bautizada como CADI (Climate-Driven Agricultural Decline Index), ofrece estimaciones de la caída de la capacidad máxima de producción agrícola atribuible al cambio climático, y ofrece proyecciones en diferentes escenarios climáticos previstos por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), bajo el supuesto de que no se lleve a cabo ninguna medida de adaptación. Las predicciones de CADI sirven para ayudar a responsables políticos y de la Administración en la toma de decisiones y para diseñar medidas de adaptación.

Entre otras cosas, la investigación muestra que el cambio climático ya está mermando la producción de alimentos para cientos de millones de personas. Alrededor del 16% (uno de cada seis) de las tierras de cultivo del mundo ya ha perdido más del 10% de su productividad potencial, según los cambios observados entre los períodos 1980-2000 y 2000-2020.

Los efectos sobre la productividad agrícola son muy desiguales: las regiones tropicales son las más afectadas por las pérdidas, mientras que algunas zonas de latitudes altas salen ganando, ya que podrían ver aumentada su productividad potencial.

Actualmente, alrededor del 15% de la población mundial ya vive en zonas que han perdido al menos un 5% en el potencial agrícola. Se estima que para el periodo 2041-2060, y en un escenario de calentamiento medio-alto, con un aumento global aproximado de la temperatura de 2,1 ºC, casi el 49% de la población mundial podría estar viviendo en zonas agrícolas con su potencial en declive.

El modelo prevé que un pequeño número de zonas críticas concentrará una parte desproporcionada de las pérdidas globales: solo un 5% de las tierras agrícolas en zonas tropicales suma ya hasta el 35% de todas las pérdidas. A mediados de siglo, un 25% de los países concentrarán entre el 85% y el 90% de las pérdidas totales a nivel mundial.

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No menos importante es que los países que menos contribuyeron a las emisiones acumuladas de CO2 están entre los más vulnerables, una situación que se acentúa con el tiempo.