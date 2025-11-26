Así es cómo el Black Friday dispara las emisiones, los residuos electrónicos y la contaminación plástica en todo el mundo

Hace rato el Black Friday, celebrado cada año el cuarto viernes del mes de noviembre, se consolidó como uno de los mayores rituales globales del consumo, pues lo que empezó como una estrategia comercial posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos hoy mueve a millones de personas, desencadena picos históricos de ventas y altera el pulso del comercio mundial. Sin embargo, su expansión también ha revelado el costo oculto de un modelo basado en comprar más y más rápido, un costo que recae directamente sobre el clima, los ecosistemas y la gestión de residuos.

Y esa es la razón por la que varias organizaciones ponen sobre la mesa que el impacto ecológico de la fecha es profundo y creciente y exige una reflexión seria sobre cómo estamos gastando. Desde Hivenet, por ejemplo, describen el fenómeno como una expresión del auge del consumismo, impulsado por ofertas que condicionan los hábitos de compra y fomentan la urgencia. Su posición es tajante: “no podríamos estar más en contra del Black Friday, especialmente en lo que respecta a la tecnología”. La empresa advierte que el evento genera un aumento significativo de residuos, especialmente electrónicos, y amplifica prácticas insostenibles en sectores como la moda rápida. Según su análisis, las tácticas de marketing, el FOMO y las promociones agresivas incitan compras impulsivas que rara vez consideran su impacto posterior.

CleanHub, dedicada a frenar la contaminación plástica, coincide en el diagnóstico. Su revisión de datos evidencia que la temporada comprendida entre el Black Friday y Año Nuevo incrementa los residuos domésticos en un 25%, una estadística que resume la magnitud del problema. Además, recuerda que el sector minorista ya genera el 25% de las emisiones globales de carbono, por lo que el pico comercial agrava una huella que debería estar reduciéndose. La relación con la logística, asimismo, es directa: estimaciones de Transport & Environment citadas por Forbes calculan “1.2 millones de toneladas de CO₂ emitidos por camiones transportando paquetes del Black Friday en Europa”. Y lo más grave de todo es que el crecimiento sostenido de las ventas online, que en 2024 aumentaron el 14.6% en Estados Unidos, indica que esta tendencia seguirá intensificándose.