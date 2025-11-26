x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados cerca a la Casa Blanca: sospechoso ya fue detenido

El sospechoso del tiroteo se encuentra bajo custodia de la Policía de Washington.

  • Dos integrantes de la Guardia Nacional fueron heridos a pocas cuadras de la Casa Blanca. Fotos: redes sociales
    Dos integrantes de la Guardia Nacional fueron heridos a pocas cuadras de la Casa Blanca. Fotos: redes sociales
  • Donald Trump publicó en su red social que el sospechoso del tiroteo estaba herido en un hospital. Foto: captura Truth Social
    Donald Trump publicó en su red social que el sospechoso del tiroteo estaba herido en un hospital. Foto: captura Truth Social
Agencia AFP
26 de noviembre de 2025
bookmark

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados el miércoles a pocas cuadras de la Casa Blanca, según funcionarios, mientras un portavoz de Donald Trump dijo que el presidente ha sido informado sobre la “trágica situación”.

“Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington D. C.”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X, sin describir el estado de salud de las dos víctimas.

Lea también: Máxima tensión: aviones militares de EE. UU. sobrevolaron cerca de Venezuela

Un reportero de la AFP cerca del lugar dijo que escuchó varios estallidos fuertes que sonaban como disparos y luego vio gente huyendo de Farragut Square, una popular y concurrida zona al aire libre cerca de la Casa Blanca y una estación de metro.

Trump, quien se encuentra en Florida, fue informado rápidamente sobre la “trágica” situación, dijo una portavoz.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en dos hospitales separados, también está gravemente herido, pero de todos modos pagará un precio muy alto”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Donald Trump publicó en su red social que el sospechoso del tiroteo estaba herido en un hospital. Foto: captura Truth Social
Donald Trump publicó en su red social que el sospechoso del tiroteo estaba herido en un hospital. Foto: captura Truth Social

Las autoridades locales confirmaron que los servicios de emergencia respondieron y transportaron a tres víctimas de disparos desde el área.

Los agentes del Servicio Secreto fueron vistos detrás de una cinta policial amarilla, con sus armas desenfundadas.

“Oímos disparos. Estábamos esperando en el semáforo y hubo varios disparos”, declaró a la AFP Angela Perry, quien estaba en su coche con sus dos hijos.

“Se podía ver a la Guardia Nacional corriendo hacia el metro con sus armas desenfundadas”, dijo el hombre de 42 años.

Trump ha enviado tropas de la Guardia Nacional a Washington, Los Ángeles y Memphis, estados gobernados por los demócratas, para combatir el crimen y ayudar a hacer cumplir su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados.

El jueves pasado, un juez federal dictaminó que el despliegue de miles de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en la capital estadounidense es ilegal.

Su extraordinario uso de la Guardia Nacional también fue cuestionado por California a principios de este año después de que el presidente enviara tropas a Los Ángeles para sofocar las protestas provocadas por la detención de inmigrantes indocumentados.

Siga leyendo: Secuestro masivo en Nigeria: 50 de los más de 300 rehenes raptados en una escuela católica lograron escapar

Temas recomendados

Armas
Tiroteos USA
Heridos
Tiroteos
Washington
Casa Blanca
Estados Unidos
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida