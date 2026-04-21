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Una volqueta terminó “patas arriba” en el hueco de una obra en el centro de Medellín

El vehículo de carga había quedado estacionado sobre el soporte del hueco en el que se ejecutaban las obras de EPM. Terminó volcada y, tras cinco días, apenas están pensando cómo sacarla.

  • La volqueta, que era utilizada para una obra de EPM en el barrio Los Ángeles, centro de Medellín, terminó en un hueco desde finales de la semana pasada. Se están pensando en estrategias para extraerla. FOTOS: CORTESÍA
    La volqueta, que era utilizada para una obra de EPM en el barrio Los Ángeles, centro de Medellín, terminó en un hueco desde finales de la semana pasada. Se están pensando en estrategias para extraerla. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
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Una volqueta, que está trabajando en la construcción de un sistema de bombeo de EPM en el centro de Medellín, está atrapada desde el viernes pasado, “patas arriba”, en un hueco de la obra. Todo porque la estacionaron sobre el pavimento coco de la vía, el cual cedió y provocó que el vehículo terminara volcado.

Esta insólita situación se registró en la carrera 40 con la calle 59, en el barrio Los Ángeles, de la comuna 10 (La Candelaria), cuando sobre las 2:00 de la mañana del viernes, la estructura cedió y el vehículo de carga se volcó sobre la vía.

Según vecinos del sector, “la volqueta trabaja para la obra, la dejaron cargada y parqueada, el peso habría hecho que se desprendiera un muro del tanque que estaban haciendo. Se reventó un tubo de agua, que empezó a socavar la tierra; eso hizo que colapsara el piso y la volqueta se cayó”.

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Luego de que ocurriera este siniestro, el vehículo, al parecer, se habría intentado incendiar, pero la pronta reacción de un vigilante de la obra, con la ayuda de un extintor, ayudó a sofocar las llamas sin necesidad de llamar a los bomberos.

Al día siguiente, lo primero que se hizo fue tratar de ocultar la volqueta con un plástico para evitar que los vecinos y los curiosos tomaran foto del incidente en este tramo de la obra de Sistema de Bombeo Orfelinato-Villa Hermosa. Quienes llegan a la zona solo ven un hueco gigante tapado con un plástico.

Desde EPM aseguraron que esta situación se produjo porque las lluvias provocaron un hundimiento en la zona y que con el peso de la volqueta el terreno se terminó de desestabilizar, provocando esta emergencia.

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Esta situación provocó que la obra en este punto del proyecto fuera suspendida, mientras que se ejecutaban trabajos en otros tramos. Todo mientras se avanza en una estrategia para extraer este vehículo, que con el material puede pesar unas 28 toneladas.

Por estar volcada plenamente en el hueco, los encargados de la obra están analizando llevar una grúa pluma u otra herramienta similar que sea capaz de cargar este vehículo de grandes dimensiones, que debe ser transportado con todos los protocolos de seguridad.

Se espera que entre la tarde de este martes o el miércoles se pueda hacer la extracción de este vehículo, que ya parece formar parte del proyecto que pretende mejorar la calidad de bombeo del agua potable en el centro y oriente de Medellín.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué cayó la volqueta en Medellín?
Por el colapso del terreno debido a lluvias y posibles filtraciones de agua en la zona de obra.
¿Dónde ocurrió el hecho?
En el barrio Los Ángeles, comuna 10 (La Candelaria), en el centro de Medellín.
¿Qué hará EPM para retirar el vehículo?
Se planea usar una grúa de alta capacidad para extraer la volqueta de forma controlada.

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