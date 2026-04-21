Una volqueta terminó “patas arriba” en el hueco de una obra en el centro de Medellín

Una volqueta, que está trabajando en la construcción de un sistema de bombeo de EPM en el centro de Medellín, está atrapada desde el viernes pasado, “patas arriba”, en un hueco de la obra. Todo porque la estacionaron sobre el pavimento coco de la vía, el cual cedió y provocó que el vehículo terminara volcado.
Esta insólita situación se registró en la carrera 40 con la calle 59, en el barrio Los Ángeles, de la comuna 10 (La Candelaria), cuando sobre las 2:00 de la mañana del viernes, la estructura cedió y el vehículo de carga se volcó sobre la vía.