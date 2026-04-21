hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿En Colombia está en juego la democracia?

hace 2 horas

2026-04-21 15:16:5

Alejandro Bermúdez Montoya Soy un amante de la tecnología, me apasiona el video, diseñar y comunicar a través de ellos. Seguir Periodista

¿Sabías que el 72% de la población mundial vive bajo dictaduras? De la censura en China al colapso en Venezuela, exploramos la cruda realidad de vivir sin libertad. La democracia tiene errores, pero las dictaduras tienen horrores. Defenderla no es una opción política, es un acto de supervivencia colectiva....