“Entre más se demore Medellín en responder, más edificios habrá que hacer”: Montoya

“Medellín siempre ha sido muy honesta al mostrarle a todos que está creciendo hacia las laderas”. Esa observación diaria, mientras iba de su casa en Bello a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, planteó una inquietud de base en Carlos Alberto Montoya: cómo resolver el problema de la vivienda.
Montoya, figura clave en los programas de transformación urbana de las últimas cuatro décadas, fue protagonista de hitos como la rehabilitación de Moravia en los años 80 y del Primed en los 90, experiencias que marcaron la manera como Medellín aprendió a intervenir sus barrios más vulnerables, incluso antes de los lineamientos de la Conferencia Mundial de la Ciudad en Estambul (1996).