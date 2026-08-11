¿El batolito antioqueño nos salvó? La verdad de por qué Medellín no sufrió la peor parte del terremoto

A las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto, miles de personas en el país se despertaron con el cristo en la boca por cuenta de un fuerte terremoto de magnitud 7,4, que sacudió el occidente y el centro de Colombia. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, Chocó.
Se trató de un sismo de profundidad intermedia —los reportes preliminares oscilaron entre 82 y 96 kilómetros—, con un mecanismo inverso y transcurrente, producto de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana.
Dicha subducción es el proceso geológico mediante el que la gran placa oceánica de Nazca viaja hacia el este como un movimiento natural causado por el calor interno de la Tierra.
En este movimiento, se choca contra la placa continental Sudamericana y, al ser más pesada, su movimiento es de subducción, es decir, se hunde la Nazca por debajo de la Sudamericana, entre 7 a 8 centímetros por año.
El problema es que en este proceso se generan fricciones en los que las rocas se traban y se acumula una enorme presión. Cuando esta presión supera las fuerzas de las rocas, se rompen y la energía liberada por ese golpe es la que llega a las superficies convertidas en temblores o terremotos.
Se trató, coinciden los expertos consultados, de un evento tectónico natural y esperable para la región.
El SGC calificó el evento como uno de los de mayor magnitud registrados en el país en la última década, comparable en fuerza al terremoto de 1999 que devastó Armenia, en el que murieron 1.185 personas, más de 900 de ellas de la ciudad de Armenia.
A las pocas horas ya se han contabilizado más de 18 réplicas en la misma zona tectónica, con magnitudes entre 1,4 y 4,8, y las autoridades advirtieron que podrían presentarse decenas, cientos o incluso miles más en los próximos días, semanas y meses.