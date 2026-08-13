¡Pilas! Las placas que tienen ‘pico y placa’ por primera vez este viernes 14 de agosto con la nueva rotación en Medellín

Los conductores con placas terminadas en 7 y 9 afrontan este viernes 14 de agosto su primer turno de restricción bajo el esquema del pico y placa para el segundo semestre de 2026 en Medellín y el Valle de Aburrá.
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Aunque la nueva rotación comenzó formalmente el lunes 3 de agosto, el festivo del pasado viernes 7 de agosto postergó una semana el debut obligatorio de estos dos dígitos en la jornada de cierre de semana.
La medida, anunciada conjuntamente por las Secretarías de Movilidad de la subregión y el Área Metropolitana el pasado viernes 24 de julio, dejó atrás el esquema anterior que rigió hasta el 31 de julio.