La letra que desató la polémica: Instagram rediseña su logotipo tras 10 años y causa reacciones

El cambio no vino acompañado de un gran evento ni de un extenso manifiesto corporativo, sino de una frase directa de su máximo responsable: “El logotipo tipográfico en la parte superior de la app no cambió en 10 años, así que era hora de renovarlo”. Le puede interesar: Centro de ciberseguridad en Colombia logra certificación internacional que pocos tienen en el mundo Con esas palabras, Adam Mosseri, jefe de Instagram, anunció la primera transformación del wordmark de la plataforma en diez años, abandonando la cursiva tradicional por una tipografía que combina rasgos manuscritos y de imprenta. Según explicó el ejecutivo a cargo de la plataforma dentro de Meta, el objetivo era lograr un estilo “más limpio y más moderno, con referencias al original y a la simplicidad y el cuidado artesanal que siempre hicieron que fuera Instagram”. Sin embargo, el rediseño abrió un debate inmediato en las redes sociales, donde una ligera variación geométrica en la caligrafía acaparó la conversación digital.

El antiguo logo tipográfico de Instagram. FOTO: Getty

Entre la frescura y el desconcierto de los usuarios

En los comentarios de Instagram y Threads, las opiniones se dividieron rápidamente, inclinándose en gran medida hacia el descontento. El aspecto más criticado fue la legibilidad de la marca, al punto de que múltiples personas señalaron que el nuevo trazado parece decir “Instagzam”. “¿Soy solo yo o se lee ‘Instagzam’?”, escribió un usuario en un comentario que acumuló 341 “me gusta”. Ante esta duda, otra persona le respondió: “Según lo que puso Adam en el pie de foto, el diseño hace referencia al anterior. Un par de letras son cursivas, y esa ‘R’ es una ‘R’ cursiva”. Las lecturas sobre la modificación continuaron en distintas direcciones. Otra usuaria opinó: “Ese pequeño cambio en las formas de las letras cambia por completo la personalidad. Es un movimiento simple, pero con muchísimo carácter”, en un mensaje que alcanzó dos “me gusta”.

En contraste, la resistencia a las modificaciones corporativas se reflejó en un mensaje que superó los 800 “me gusta”: “Jamás entendí por qué las empresas sienten la necesidad de cambiar su logo”. Las plataformas alternativas del mismo ecosistema también sirvieron de altavoz para el reclamo. En Threads hubo críticas como: “Y en el capítulo de hoy, cosas que Meta hizo sin que se lo pidiéramos, mientras ignora lo que sus usuarios realmente quieren”. Por su parte, entre las valoraciones positivas, otra persona comentó: “Me gusta: fresco, moderno y fiel al original. Pero si lo que buscan es un cambio de marca, el nuevo nombre es perfecto... ‘Instagzam’”.

Una identidad visual sin fecha clara de despliegue

El logo anterior se identificaba por su logotipo tipográfico en cursiva, una marca visual que la app mantuvo sin cambios durante 10 años en la parte superior de la aplicación, funcionando como un elemento de reconocimiento inmediato. El anuncio fue realizado por Adam Mosseri, quien, como jefe de la red social, conduce la estrategia de producto, las decisiones centrales y actúa como el principal portavoz de la compañía ante cambios de identidad visual. Pese a la repercusión de la noticia y a las explicaciones brindadas sobre el origen del rediseño, Mosseri no especificó cómo será la implementación de este nuevo logo para la totalidad de los usuarios. También le puede interesar: Terremoto en Colombia: conozca la plataforma que usa inteligencia artificial para organizar ayudas, voluntarios y recursos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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