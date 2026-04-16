Vandalizaron la sede de campaña de Iván Cepeda en Medellín

La sede de campaña del senador Iván Cepeda, ubicada en el barrio La Floresta de Medellín, fue vandalizada en la noche del lunes 15 de abril, apenas un día después de haber sido inaugurada.

Según reportes preliminares, varias personas sin identificar lanzaron pintura roja contra un afiche con la imagen del candidato presidencial. El ataque también afectó viviendas y locales comerciales cercanos.

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El hecho fue rechazado por distintos sectores políticos y autoridades, que lo calificaron como grave en medio del ambiente preelectoral. Desde el entorno del congresista se pidió una investigación para identificar a los responsables y se advirtió sobre los riesgos para el ejercicio democrático.