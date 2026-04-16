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Vandalizaron la sede de campaña de Iván Cepeda en Medellín

La sede de campaña del candidato presidencial Iván Cepeda fue vandalizada la noche del lunes 15 de abril en el barrio La Floresta, en Medellín, un día después de su inauguración.

  • Con pintura roja, vandalizaron la recién inaugurada sede de campaña de Iván Cepeda en Medellín, afectando también a locales comerciales y viviendas vecinas. FOTO: X de Ariel Ávila (@ArielAnaliza)
    Con pintura roja, vandalizaron la recién inaugurada sede de campaña de Iván Cepeda en Medellín, afectando también a locales comerciales y viviendas vecinas. FOTO: X de Ariel Ávila (@ArielAnaliza)
El Colombiano
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hace 7 horas
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La sede de campaña del senador Iván Cepeda, ubicada en el barrio La Floresta de Medellín, fue vandalizada en la noche del lunes 15 de abril, apenas un día después de haber sido inaugurada.

Según reportes preliminares, varias personas sin identificar lanzaron pintura roja contra un afiche con la imagen del candidato presidencial. El ataque también afectó viviendas y locales comerciales cercanos.

También le puede interesar: Indignación en Itagüí: tras apenas tres días de inaugurado, vándalos dañan parque infantil

El hecho fue rechazado por distintos sectores políticos y autoridades, que lo calificaron como grave en medio del ambiente preelectoral. Desde el entorno del congresista se pidió una investigación para identificar a los responsables y se advirtió sobre los riesgos para el ejercicio democrático.

Este episodio se suma a los reportes de vandalismo realizados contra una sede del partido Centro Democrático en Bucaramanga. Recientemente, además, los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella denunciaron amenazas en su contra, difundidas mediante imágenes en TikTok que habrían sido elaboradas con inteligencia artificial a partir de una denuncia del medio Periodismo Público sobre intimidaciones a un funcionario público de Soacha, Cundinamarca.

Estos hechos evidencian una escalada de ataques contra campañas de diferentes corrientes ideológicas en el país.

Conozca: Fact check: Encuesta que da triunfo a Cepeda en primera vuelta es falsa

Desde el Ministerio del Interior se condenaron los hechos y se hizo un llamado a garantizar la seguridad de candidatos, equipos de campaña y sedes políticas. La cartera anunció el refuerzo de los esquemas de protección con 30 escoltas y cinco vehículos por candidato.

Analistas advierten que estos ataques reflejan un deterioro en el lenguaje político y un aumento de la polarización, en el que las sedes —tradicionalmente espacios de encuentro ciudadano— se están convirtiendo en blanco de agresiones.

Por ahora, las autoridades en Medellín avanzan en la recolección de pruebas, incluidos registros de cámaras de seguridad, para esclarecer lo ocurrido en La Floresta y determinar posibles responsables.

Mientras tanto, desde distintos sectores se insiste en la necesidad de bajar el tono de la confrontación política y garantizar condiciones seguras para el debate democrático en el país.

Continúe leyendo: Petro se metió en la pelea por la presencia de Ciro Ramírez en el Senado, ¿vuelve a participar en política a favor de Cepeda?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde está la sede de campaña de Iván Cepeda en Medellín?
Está ubicada en el barrio La Floresta, en el occidente de Medellín, donde fue inaugurada recientemente antes del ataque.
¿Quién investiga el vandalismo contra la sede de Iván Cepeda?
Las autoridades de Medellín están revisando cámaras de seguridad y recolectando pruebas para identificar a los responsables.
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