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Hito médico en Medellín: Hospital General hizo su primera valvuloplastia pediátrica, ¿en qué consiste?

La operación de alta complejidad salvó la vida de una niña de ocho años, perteneciente a la comunidad Emberá Katío.

  • En la operación participaron especialistas en cuidado intensivo pediátrico, cardiología, infectología, nefrología y neurología. FOTO Cortesía
    En la operación participaron especialistas en cuidado intensivo pediátrico, cardiología, infectología, nefrología y neurología. FOTO Cortesía
  • Hito médico en Medellín: Hospital General hizo su primera valvuloplastia pediátrica, ¿en qué consiste?
El Colombiano
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hace 3 horas
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Una niña indígena de ocho años, miembro de la comunidad Emberá Katío, se convirtió en la primera paciente en ser la beneficiaria de un procedimiento de alta complejidad que marcó un hito en la historia del Hospital General de Medellín y lo afianzó como una de las instituciones públicas más avanzadas del país.

La operación consistió en una valvuloplastia pediátrica, un procedimiento que permite tratar cardiopatías complejas y que consiste en introducir un catéter hasta el corazón haciendo uso de la más alta tecnología médica.

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Aunque este tipo de procedimientos por lo general se realizan en instituciones privadas de un alto nivel de especialización, el Hospital General no solo demostró sus capacidades técnicas, sino que alcanzó el logro en medio de la crisis que hoy embarga al sistema de salud del país y de Antioquia.

Hito médico en Medellín: Hospital General hizo su primera valvuloplastia pediátrica, ¿en qué consiste?

“La realización de una valvuloplastia mitral en un paciente pediátrico, en el Hospital General de Medellín, como entidad pública, denota un acto de resistencia institucional y un respaldo a la salud del departamento”, dijo la subgerente asistencial del Hospital General, Nadia Paola Guevara Umaña, aludiendo a la fuerte presión por la que hoy atraviesan todos los hospitales de la ciudad, tanto por demanda de servicios como por problemas financieros ocasionados por las EPS, en su mayoría las intervenidas por el Gobierno Nacional.

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Vale recordar que, además de una congestión en los servicios de urgencias, que en Medellín se ha traducido en una sobreocupación que oscila entre el 150% y hasta el 250%, se calcula que la red hospitalaria en Antioquia tiene un hueco de $8 billones. De ese total, en el caso de las instituciones públicas, $1,8 billones correspondían a pasivos de las EPS Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Antioquia con corte a septiembre de 2025.

“(La operación) además, mejora la confianza con los usuarios; así mismo, entrega al departamento un hospital de alta complejidad, que avanza en la equidad y la prestación de los servicios, en medio de un sistema en crisis, y demuestra su compromiso con la inclusión y la vida”, añadió la funcionaria.

Según reseñó la institución, la niña indígena tuvo que ser hospitalizada en Medellín luego de resultar afectada por una infección por estafilococo localizada en una válvula cardiaca, que incluso la llevó a ser internada en una UCI pediátrica.

A raíz de la gravedad de la patología, la menor ya estaba presentado una falla multiorgánica que estaba comprometiendo no solamente su corazón, sino sus pulmones y riñones, lo que llevó a hacer la cirugía de emergencia.

El procedimiento, que se realizó con éxito, es el primero de este tipo realizado en un hospital público en Colombia. Se espera que la menor pueda regresar a su casa en Urabá.

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