Medellín espera calor extremo: El Niño llegaría a su punto más intenso en noviembre de 2026

El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) entró en fase de Advertencia tras la actualización realizada por el Centro de Predicción Climática (CPC) del Servicio Nacional del Tiempo de Estados Unidos (NOAA), que confirmó condiciones oceánicas y atmosféricas compatibles con el desarrollo del evento. En el Valle de Aburrá, las autoridades ambientales y los organismos de gestión del riesgo realizan seguimiento a las posibles consecuencias que podría generar este fenómeno durante el segundo semestre de 2026, con un punto de mayor intensidad previsto entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Lea más: El fenómeno de El Niño se adelantó en Colombia: aquí las claves para ahorrar agua y energía Según los modelos analizados por el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), el fenómeno continuará su proceso de fortalecimiento en los próximos meses y sus efectos podrían extenderse hasta finales de febrero de 2027. Las proyecciones de agencias meteorológicas internacionales indican una probabilidad del 63 % de que El Niño alcance la categoría de “muy fuerte”, una condición que en Colombia se relaciona con una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas. Para realizar el seguimiento de los riesgos asociados a este escenario climático, el SIATA opera una red tecnológica conformada por más de 42 tipologías de sensores, entre los que se encuentran pluviómetros, disdrómetros, cámaras y estaciones ambientales. Esta infraestructura permite la vigilancia en tiempo real de 13 amenazas prioritarias, entre ellas los incendios de cobertura vegetal y las temperaturas extremas.

Hay un 63 % de probabilidad de que alcance la categoría de “muy fuerte”, según modelos. FOTO: Sneyder Gutiérrez.

Medellín frente al incremento de las temperaturas y el riesgo por olas de calor

Un estudio de la Universidad de Oxford, que evaluó 205 ciudades del mundo con más de un millón de habitantes, ubicó a Medellín en el puesto 172 por nivel de radiación. La investigación cruzó variables relacionadas con la temperatura y las condiciones sociales, económicas y demográficas para establecer el nivel de riesgo frente a los episodios de calor. En el ámbito nacional, Medellín se ubica como la cuarta ciudad colombiana dentro de esta clasificación. De acuerdo con el estudio, los efectos de las altas temperaturas pueden aumentar cuando se combinan factores como condiciones de vulnerabilidad social, limitaciones en infraestructura y población de mayor edad.

El aumento de la temperatura en la ciudad ha registrado valores superiores a los 33 grados centígrados desde mayo. Este comportamiento está relacionado con el “efecto isla de calor”, un fenómeno en el que la urbanización, los materiales de las viviendas, la ubicación de los sectores y la reducción de áreas verdes generan zonas con temperaturas superiores al promedio del territorio. Análisis oficiales realizados en 2023 identificaron 14 barrios distribuidos en seis comunas de Medellín con riesgo alto asociado a las altas temperaturas.

Las autoridades piden seguir los canales oficiales ante los cambios climáticos previstos. FOTO: Camilo Suárez.

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Sistemas de monitoreo y recomendaciones para la ciudadanía

Como parte de las estrategias de prevención, el Valle de Aburrá cuenta con 79 Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios (SATC) ubicados en distintos sectores del territorio. Estos mecanismos permiten fortalecer la preparación de las comunidades ante situaciones asociadas a amenazas ambientales. Daniel Ruiz Carrascal, coordinador del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), hizo un llamado a la población a consultar los reportes oficiales sobre la evolución del fenómeno. “Lo que le pedimos a la comunidad es que, primero, estén informados, y estén continuamente verificando la información que ponemos a disposición de todos a través de nuestros canales oficiales para entender los impactos que podría tener para el territorio la afectación del niño en los dos meses”, señaló Ruiz Carrascal. Las autoridades recordaron que la función del SIATA se centra en generar información científica y datos para apoyar la prevención y la toma de decisiones, mientras que la atención directa de las emergencias corresponde a los organismos de socorro de cada municipio, que mantienen sus procesos de preparación ante un periodo de menor precipitación. Siga leyendo: ¡Qué calor! Medellín rompió récord y registró 33,8°C en una estación de medición del Ideam

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