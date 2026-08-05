Universidad Eafit abre convocatoria a programa de becas para estudiar maestrías en investigación y doctorados

Quienes quieran estudiar una maestría o un doctorado, con énfasis en la investigación, podrán inscribirse al programa Becas Talento en Investigación de la Universidad Eafit, donde se le puede financiar hasta el total de la matrícula para estos programas de educación superior.
La convocatoria estará abierta, en su fase de inscripción, hasta el próximo 4 de septiembre, en el que los interesados deberán diligenciar el formulario de inscripción, hacer el proceso de admisión al programa de interés y cumplir con los requisitos de cada uno para obtener este beneficio.