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Universidad Eafit abre convocatoria a programa de becas para estudiar maestrías en investigación y doctorados

El programa Becas Talento en Investigación tendrá su etapa de inscripción hasta el 4 de septiembre y allí se recibirán las hojas de vida para la financiación de las matrículas.

  • Esta es la segunda convocatoria del programa Becas Talento en Investigación de la Universidad Eafit. En la anterior versión se recibieron 1.023 postulaciones. FOTO: CORTESÍA UNIVERSIDAD EAFIT
    Esta es la segunda convocatoria del programa Becas Talento en Investigación de la Universidad Eafit. En la anterior versión se recibieron 1.023 postulaciones. FOTO: CORTESÍA UNIVERSIDAD EAFIT
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

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hace 2 horas
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Quienes quieran estudiar una maestría o un doctorado, con énfasis en la investigación, podrán inscribirse al programa Becas Talento en Investigación de la Universidad Eafit, donde se le puede financiar hasta el total de la matrícula para estos programas de educación superior.

La convocatoria estará abierta, en su fase de inscripción, hasta el próximo 4 de septiembre, en el que los interesados deberán diligenciar el formulario de inscripción, hacer el proceso de admisión al programa de interés y cumplir con los requisitos de cada uno para obtener este beneficio.

Daniel Ospina Pajoy, uno de los beneficiados de este programa en la maestría de Ciencias de la Ingeniería de Eafit, destacó que “significó una enorme oportunidad para mi carrera profesional. Desde el pregrado siempre estuve involucrado en semilleros y proyectos de investigación, por lo que también dentro de mis planes estaba continuar mis estudios con una maestría. Tener la posibilidad de recibir una beca como esta me dio mucha alegría “.

Durante el año pasado, que se hizo la primera convocatoria, se recibieron 1.023 postulaciones provenientes de las cinco escuelas de Eafit. Después de revisar los requisitos, se otorgaron 99 becas, de las cuales 62 fueron para maestrías y 37 para doctorados.

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Los beneficios para quienes son escogidos para realizar estas becas están relacionados con el pago total o parcial de sus matrículas mediante una beca-préstamo condonable, sumados a ayudas para sostenimiento. Todo depende del perfil social y económico del postulado.

Las preferencias de los aspirantes en la anterior convocatoria estuvieron en las carreras relacionadas con la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, seguidas por las de Artes y Humanidades en segundo lugar y las de Administración en el tercer puesto de las escogencias.

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Antonio Julio Copete Villa, vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación de Eafit, explicó que “las becas Talento en Investigación surgen como parte del propósito institucional por ampliar la pirámide de talento. Nosotros sabemos que la fortaleza de un sistema de ciencia, tecnología e innovación está en su talento”, explica. Y agrega que contar con estudiantes rigurosos y comprometidos fortalece tanto la experiencia formativa como la calidad del conocimiento que produce la Universidad.

¿Qué programas participan en la convocatoria?

Para esta versión se amplió el alcance de este programa y se tendrá en cuenta a quienes quieran hacer maestrías de investigación o doctorados en áreas como ingeniería, ciencias, economía, administración, derecho, biociencias, matemáticas aplicadas, física, estudios humanísticos y artes, entre otras.

En caso de tener dudas sobre este programa de becas, así como su alcance y beneficios, puede contactarse al celular 3226783083 o a través del correo posgrados@eafit.edu.co . También puede resolverlas en el portal web de la universidad.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Qué son las Becas Talento en Investigación de Eafit?
Las Becas Talento en Investigación son un programa de la Universidad Eafit que financia total o parcialmente la matrícula de maestrías de investigación y doctorados. Dependiendo del perfil socioeconómico del estudiante, también pueden incluir apoyos para sostenimiento mediante una beca-préstamo condonable.
2. ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse a las Becas Talento en Investigación de Eafit?
La convocatoria estará abierta hasta el 4 de septiembre. Los interesados deben diligenciar el formulario de inscripción, realizar el proceso de admisión al posgrado de su interés y cumplir con los requisitos establecidos por la universidad.
3. ¿Qué programas de posgrado cubren las Becas Talento en Investigación de Eafit?
La convocatoria aplica para maestrías de investigación y doctorados en áreas como ingeniería, ciencias, economía, administración, derecho, biociencias, matemáticas aplicadas, física, estudios humanísticos, artes y otros programas de investigación ofrecidos por la universidad.

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