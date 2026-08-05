Universidad Eafit abre convocatoria a programa de becas para estudiar maestrías en investigación y doctorados

La convocatoria estará abierta, en su fase de inscripción, hasta el próximo 4 de septiembre, en el que los interesados deberán diligenciar el formulario de inscripción , hacer el proceso de admisión al programa de interés y cumplir con los requisitos de cada uno para obtener este beneficio.

Quienes quieran estudiar una maestría o un doctorado, con énfasis en la investigación , podrán inscribirse al programa Becas Talento en Investigación de la Universidad Eafit, donde se le puede financiar hasta el total de la matrícula para estos programas de educación superior.

Daniel Ospina Pajoy, uno de los beneficiados de este programa en la maestría de Ciencias de la Ingeniería de Eafit, destacó que “significó una enorme oportunidad para mi carrera profesional. Desde el pregrado siempre estuve involucrado en semilleros y proyectos de investigación, por lo que también dentro de mis planes estaba continuar mis estudios con una maestría. Tener la posibilidad de recibir una beca como esta me dio mucha alegría “.

Durante el año pasado, que se hizo la primera convocatoria, se recibieron 1.023 postulaciones provenientes de las cinco escuelas de Eafit. Después de revisar los requisitos, se otorgaron 99 becas, de las cuales 62 fueron para maestrías y 37 para doctorados.

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Los beneficios para quienes son escogidos para realizar estas becas están relacionados con el pago total o parcial de sus matrículas mediante una beca-préstamo condonable, sumados a ayudas para sostenimiento. Todo depende del perfil social y económico del postulado.

Las preferencias de los aspirantes en la anterior convocatoria estuvieron en las carreras relacionadas con la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, seguidas por las de Artes y Humanidades en segundo lugar y las de Administración en el tercer puesto de las escogencias.

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Antonio Julio Copete Villa, vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación de Eafit, explicó que “las becas Talento en Investigación surgen como parte del propósito institucional por ampliar la pirámide de talento. Nosotros sabemos que la fortaleza de un sistema de ciencia, tecnología e innovación está en su talento”, explica. Y agrega que contar con estudiantes rigurosos y comprometidos fortalece tanto la experiencia formativa como la calidad del conocimiento que produce la Universidad.